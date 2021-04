Pflanzliche Stammzellen in der Kosmetik | taugt das was?

Mit Pflanzenstammzellen gegen die Hautalterung

Jedes Lebewesen besteht aus einer Vielzahl von Zellen und jede einzelne Zelle ging einmal aus einer Stammzelle hervor. Als erwachsene Person tragen wir immer noch Stammzellen in uns, wobei die Anzahl im Laufe der Jahre abnimmt.

Bei Pflanzen sieht das anders aus. Sie haben die Fähigkeit ihre Stammzellen unendlich oft zu teilen, um sich aufgrund einer dauerhaften Aussetzung von Umweltbelastungen zu schützen.

Unsere Haut muss sich ständig neu regenerieren. Hierzu leisten unsere körpereigenen Stammzellen einen Beitrag. Jedoch verlangsamt sich im Laufe der Jahre dieser Prozess der Regeneration, da sich die Anzahl der Stammzellen verringert. Pflanzenstammzellen können unser Hautgewebe wieder stärken, indem sie unsere Stammzellen schützen und sie in ihrer Widerstands- und Regenerationskraft unterstützen. Somit erzielen sie ein hohes Wirkpotential. Pflanzenstammzellen lassen sich zudem umweltschonend gewinnen, da sie im Labor kultiviert werden, wodurch weder Flächen für den Anbau noch Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen und die Gewinnung einen geringen Wasserverbrauch aufweist.

Die moderne, Schweizer Marke Cell Premium by Dr. Gerny setzt aus über 10 Jahren Erfahrung auf das Verfahren der pflanzlichen Stammzellenextraktion. Die Marke nutzt erlesene pflanzliche Stammzellen aus Apfel, Traube, Argan und Alpenrose gegen die Hautalterung. Dr. Gerny hat als führender Dermatologe auf seinem Gebiet der pflanzlichen Stammzellenforschung die “PhytoCellTec forte” entwickelt, um Falten zu mindern und vorzubeugen. Das Besondere ist, dass die hochwirksamen Wirkstoffe der Cell Premium Produkte dank modernster Liposomen-Technologie langfristiger freigesetzt werden als in anderen Kosmetika und bis in die tiefergelegenen Hautschichten dringen.

Die einzigartige Marke Cell Premium finden Sie im Anadore Kosmetik Online Shop. Entdecken Sie auch weitere Produkte mit pflanzlichen Stammzellen und profitieren Sie von einer fachkundigen Beratung.

Bildquelle: Cell Premium | Med Beauty Swiss