TierpflegerInnen, Mitarbeitende und Tierheim-Assistentinnen und Assistenten dringend gesucht

Der Pflegenotstand in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist in aller Munde, den Pflegenotstand in den Tierheimen kannte bisher jedoch kaum jemand. Die Personalsituation in den Tierheimen ist aber ebenfalls prekär, um nicht zu sagen katastrophal. Personal fehlt an allen Ecken und Enden – so auch in der Tierherberge Kamp-Lintfort vom Bund Deutscher Tierfreunde e.V.. Die Betreuung der Tiere ist selbstverständlich gewährleistet, doch ergänzende Tätigkeiten müssen immer wieder vernachlässigt werden. Die Tierherberge sucht deshalb dringend nach TierpflegerInnen und auch Tierheim-AssistentInnen sowie Mitarbeitende jeden Alters, die nicht nur ein Herz für Tiere haben, sondern auch zupacken können.

Mit Beginn der kalten Jahreszeit macht sich die dünnen Personaldecke besonders bemerkbar. Krankheitsfälle führen zu neuen Ausfällen und das bestehende Personal ist bereits am Rande der Belastungsmöglichkeiten. In der Tierherberge Kamp-Lintfort und dem angeschlossenen Gnadenhof vom Bund Deutscher Tierfreunde werden neben Hunden, Katzen und Kleintieren auch viele Pferde versorgt. Sie alle müssen nicht nur gefüttert, versorgt, gepflegt und auch „bespaßt“ werden, es muss auch nach neuen Familien für die Tiere gesucht werden, damit das Tierheim nicht nur zu Verwahranstalt wird. Bereits jetzt helfen Mitarbeitende der Verwaltung des Bundes Deutscher Tierfreunde e.V. als Träger immer wieder bei der Versorgung der Tiere aus.

Die vom gemeinnützigen Bund Deutscher Tierfreunde e.V. betriebenen Tierheime sind anerkannte Ausbildungsbetriebe. Viele der beschäftigten TierpflegerInnen haben ihre Ausbildung in der Tierherberge und dem Gnadenhof abgeschlossen. Neben ausgebildeten Tierpflegern und Tierpflegerinnen werden jedoch auch tierliebe Menschen aller Altersgruppen gesucht, die nicht nur die Liebe zum Tier mitbringen, sondern auch zupacken können. Ein Job für Menschen mit Herz, Verstand und zwei praktischen Händen, so der Bund Deutscher Tierfreunde.

Die Arbeit im Tierheim, auch ohne Vorkenntnisse, und der Beruf des Tierpflegers und der Tierpflegerin ist ein Traumberuf für Menschen, die Tiere lieben. Das Hobby zum Beruf machen, was kann es Schöneres geben, so der Bund Deutscher Tierfreunde . Aber wie hart der Alltag als Tierpfleger sein kann und wie viele Opfer man auf dem oft steinigen Weg erbringen muss, wird vielen erst während eines Praktikums oder gar zu Beginn der Ausbildung bewusst.

Trotzdem hoffen die Tierherberge, der Gnadenhof und besonders die Tiere auf menschliche Helfer, die sich den Arbeitsplatz Tierheim vorstellen können. Ob direkt bei der Arbeit mit den Tieren, der Hilfe bei der Essenszubereitung, der Pflege der Ställe und Wiesen oder bei der Toberei oder dem Kuscheln mit den Tieren – Hilfe wird gebraucht. Wer sich bewerben möchte – egal ob als Tierpflegerin, Tierpfleger, Praktikant, Auszubildender oder Tierheim-AssistentIn – jede Bewerbung, jede Hilfe ist willkommen. Menschen mit Herz für Tiere können sich per E-Mail verwaltung@bund-deutscher-tierfreunde.de oder Telefon 02842/928320 melden.

Der Bund Deutscher Tierfreunde e.V. mit Sitz im nordrheinwestfälischen Kamp-Lintfort ist ein gemeinnütziger überregionaler Tierschutzverein. Der 1999 gegründete BDT e.V. unterhält zwei eigene Tierheime in Kamp-Lintfort sowie in Weeze und unterstützt mehr als 20 Tierheime und Tierschutzvereine im gesamten Bundesgebiet. Der BDT e.V. ist ein Verein für Tier-, Natur- und Artenschutz. Das Tierheim in Kamp-Lintfort feierte 2014 bereits sein zehnjähriges Bestehen.

