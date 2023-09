PGYTECH bringt das CapLock Actioncam-Schnellwechselsystem für Halterungen und Stative auf den Markt

MantisPod Z und Neck Mount verfügen über eine standardmäßige 1/4-Zoll-Schnellwechselplatte zur schnellen Installation

JiangSu, China, 14. September 2023 – Das Aufnehmen hochwertiger Videos war noch nie so einfach, und flexible Kamera- sowie Montagesysteme können erstaunliche Winkel und Stabilität bieten, die mit herkömmlicher Ausrüstung nicht möglich wären. Aber es gibt ein Problem: Ein teures Smartphone oder eine Kamera, die an einem Stativ oder Selfie-Stick befestigt ist, ist nicht nur anfällig für Beschädigungen, sondern auch schwer zugänglich, um Einstellungen vorzunehmen usw. – und das Entfernen dieser Geräte aus ihrer Halterung kann umständlich sein.

Die Lösung ist das innovative neue CapLock-Schnellverschlusssystem von PGYTECH. CapLock ist eine vielseitige Lösung zum Anbringen von Kameras und Telefonen an einer Vielzahl von Halterungen und Stativen. CapLock hält Geräte sicher, gibt sie aber bei Bedarf auch in Sekundenschnelle frei, ohne Fummelei oder Kraftaufwand.

Das CapLock-System von PGYTECH bietet zwei Arten unterer Schnittstellen: eine Version mit 1/4-Zoll-Schraubgewinde für umfassende Kompatibilität mit Geräten aller guten Hersteller und eine Version mit Kugelkopf-Schnellverschluss, die die meisten vorhandenen PGYTECH-Geräte erweitert. CapLock kann neue oder alte Kamerahalterungen um eine großartige neue Funktion verbessern und so ältere Produkte effektiv und zu einem erschwinglichen Preis aufrüsten.

CapLock kann mit Stativen, Saugnapfhalterungen, Fahrzeughalterungen, Selfie-Sticks, Kopfhalterungen, Klebehalterungen und mehr verwendet werden. Das CapLock-System wird mit einem Actioncam-Adapter und einem 1/4-Zoll-Adapter geliefert, sodass es an Action-Kameras und Smartphones angeschlossen werden kann (für letzteres ist eine Telefonklemme erforderlich).

Mit seinem einzigartigen Schnellverschlussdesign und dem Dual-Lock-Mechanismus gewährleistet CapLock eine sichere sowie schnelle Installation und Entfernung. Das System ermöglicht außerdem vier Positionen für die Installation des Adapters, wodurch eine einfache Auswahl zwischen Vorder- oder Rückkamera und Aufnahmemodus ermöglicht wird, um Selbstporträts aufzunehmen oder eine größere Szene aufzunehmen. CapLock erweitert die meisten Kameramontagesysteme, einschließlich der breiten Palette renommierter Produkte von PGYTECH, einem der führenden Hersteller von Kamerazubehör.

CapLock: Kugelkopf- und 1/4-Zoll-Versionen

Die grundlegenden PGYTECH CapLock-Komponenten sind das 1/4-Zoll-CapLock-Actioncam-Schnellspannset und das CapLock Actioncam-Kugelkopf-Schnellspannset. Beide Produkte sind für die schnelle, aber sichere Montage von Action-Kameras, Smartphones (mit Telefonklemme) und anderen kleinen Fotogeräten auf Stativen und anderen Halterungen konzipiert. Jedes Set enthält eine Action-Kamera und 1/4-Zoll-Schnellwechselplatten.

Das CapLock Actioncam-Kugelkopf-Schnellspannset ermöglicht die schnelle Montage von Kameras auf Kugelköpfen, um eine 360-Grad-Drehung und flexible Aufnahmewinkel zu ermöglichen. Beide CapLock-Produkte sind leicht, kompakt und tragbar und eignen sich daher perfekt für Reisen und Outdoor-Aktivitäten.

CapLock MantisPod Z – Kompakte, aber äußerst anpassungsfähige Kamerahalterung

Das CapLock-System funktioniert hervorragend mit dem MantisPod Z von PGYTECH, einem multifunktionalen Klapparm, der als Handkamerastabilisator, Verlängerungsstange, Stativ – oder im „Aktentaschenmodus“ zum bequemen Filmen von Aufnahmen aus geringer Entfernung verwendet werden kann. Der MantisPod Z verfügt über drei Faltabschnitte, was ihm eine maximale Reichweite von 540 mm verleiht. Es verfügt außerdem über einen Kugelkopf-Gimbal, der eine 360-Grad-Drehung ermöglicht, und nutzt das CapLock-Schnellverschlusssystem zum einfachen Anbringen und Abnehmen. Der MantisPod Z ist mit den meisten Actioncams, Smartphones und anderen kleinen Kameras (1 kg oder weniger) kompatibel.

Ein herausragendes Merkmal ist der Mantis-Modus, der eine vielseitige Positionierung aus einer Vielzahl von Stützpunkten sowie eine lange Ausfahr- und Stabilitätsfunktion bietet – was stabile Aufnahmewinkel ermöglicht, die mit Konkurrenzprodukten nicht erreichbar sind. Der MantisPod Z liegt bequem und leicht in der Hand und lässt sich für eine hervorragende Tragbarkeit auf eine Länge von nur 205 mm zusammenklappen.

Die CapLock Action-Kamera-Nackenhalterung

Ein weiteres Highlight der CapLock-fähigen Produktreihe ist die mit CapLock ausgestattete Actioncam-Nackenhalterung von PGYTECH – eine tragbare Halterung, die Freisprechvideos aus der Ego-Perspektive aufnimmt. Die Nackenhalterung verfügt über einen verstellbaren Riemen, der bequem um den Hals passt, und einen flexiblen Arm, der in jeden Winkel eingestellt werden kann. Mit dem CapLock-Schnellverschlusssystem, das eine schnelle Installation ermöglicht, eignet sich diese Nackenhalterung für zahlreiche Szenarien wie Vlogging, Radfahren, Wandern, Skifahren, Live-Streaming und mehr.

CapLock verbessert jedes Kameramontagesystem

Neben dem MantisPod Z und der Nackenhalterung bietet PGYTECH auch eine riesige Auswahl an weiteren Halterungen und Stativen an, die mit dem CapLock-System ausgestattet werden können. Dazu gehören CapLock-Produkte wie das Verlängerungsstangenstativ, die Magnethalterung, die Lenkerhalterung, die Saugnapfhalterung, die dreiarmige Saughalterung und die Helmhalterung. Diese Produkte bieten zahlreiche Funktionen und Aufnahmeoptionen für nahezu jede Situation und jedes Projekt.

Das PGYTECH CapLock Actioncam-Schnellverschlusssystem ist ein Game-Changer für vielbeschäftigte Actioncam-Nutzer, die eine schnelle, bequeme und zuverlässige Montage aller ihrer Kameras und Zubehörteile benötigen. Mit seiner umfassenden Kompatibilität, der sicheren und einfachen Installation, den flexiblen Aufnahmemodi und dem kompakten Design ist das CapLock-System ein unverzichtbares Zubehör für jeden, der Fotografie und Videografie liebt.

Weitere Informationen zum PGYTECH CapLock-Actioncam-Schnellwechselsystem und kompatiblem Zubehör finden Sie hier: https://bit.ly/3RhjyB5

Preis und Verfügbarkeit

Kaufen Sie den PGYTECH CapLock MantisPod Z (UVP EUR49,95) bei:

https://bit.ly/3RkmYDh

Kaufen Sie die PGYTECH CapLock Actioncam-Nackenhalterung (UVP EUR34,95) bei:

https://amzn.to/485oRtH und https://bit.ly/4662kuJ

Kaufen Sie weiteres PGYTECH CapLock-Actioncam-Zubehör bei:

https://amzn.to/485oRtH und https://bit.ly/3RhjyB5

PGYTECH wurde 2015 gegründet und ist eine international bekannte Marke, die in über 100 Ländern und Regionen weltweit verkauft wird und auf innovative Forschung und Entwicklung, Produktdesign, Produktion und Werbung für Fotoausrüstung, Drohnenzubehör und Actioncam-Zubehör spezialisiert ist. Mit einer Philosophie des „Umdenkens“, die auf einer benutzerorientierten Denkweise basiert, umfasst der vielfältige Produktkatalog von PGYTECH vielseitige, langlebige und modische Kamerataschen und -beutel, patentierte Stative und Kamerazubehör sowie ein umfangreiches Sortiment an innovativem Zubehör für Drohnen und Action-Kameras.

Erfahren Sie mehr über PGYTECH, besuchen Sie https://www.pgytech.com, oder folgen Sie PGYTECH auf Facebook @pgytechglobal, Instagram @pgytechglobal, TikTok @pgytech_official, oder abonnieren Sie den YouTube-Kanal @PGYTECH.

