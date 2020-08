Philips Professional Display Solutions unterstützt seine Partner mit umfangreichen Aktionen für eine Rückkehr in eine profitable Zukunft

Hamburg, 12. August 2020 – Philips Professional Display Solutions setzt seine konsequente Unterstützung für die AV-Branche und deren Kunden fort und kündigt eine Reihe brandneuer Aktionen an – mit exklusiven Produktangeboten, Finanzierungspaketen und Verkaufsanreizen -, die alle auf einer neuen speziellen Website zusammengefasst wurden, um Unternehmen den Wiedereinstieg in einen profitablen Business-Alltag zu erleichtern.

Konzipiert als direkte Antwort auf die aktuellen Marktbedingungen und Herausforderungen, mit denen Unternehmen in ganz Europa konfrontiert sind , umfasst “Philips PDS InSync” drei Säulen, die unseren Partnern und Endkunden ein neues Maß an Unterstützung bieten und ihnen helfen, wieder in einen erfolgreichen Geschäftsalltag zurückzukehren.

Die Aktionen, die für ausgewählte Partner erhältlich sind, sind nicht nur auf kurzfristige Lösungen abgestellt, sondern liefern längerfristige Benefits. Hierzu zählen die neuesten von Philips Professional Display Solutions entwickelten Produkt-Innovationen sowie eine Bandbreite an Angeboten, Anreizen, Werbeaktionen als auch kommerzielle Unterstützung. Philips PDS InSync bietet Möglichkeiten und Vorteile, die Unternehmen – sei es im Einzelhandel, Hotelgewerbe, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und im Firmenkundengeschäft – mittels Nutzung der Philips Display-Lösungen zur Verfügung stehen.

Konzipiert für unsere Partner: Life After Lockdown – Unlocked

Mit exklusiven Angeboten und kommerzieller Unterstützung bietet Philips PDS sowohl Unternehmen als auch deren Mitarbeiter vielfältige Aktionen, die bei der Rückkehr in den Business-Alltag und auf längere Sicht unterstützen.

Unlocked ist der bislang größte Kunden-Support von Philips Professional Display Solutions, der eine große Bandbreite an Benefits bietet, die Generierung neuer einzigartiger Angebote für Endkunden ermöglicht und gleichzeitig zusätzliche lukrative Geschäftsrabatte einführt.

Weitere Highlights von Unlocked sind monatliche Preisaktionen, interessante Produktangebote für Digital Signage, LED und Pro TV, eine verlängerbare Garantie auf 5 Jahre sowie Finanzierungslösungen.

Zu PPDS InSync äußert sich Franck Racape, Vizepräsident der EMEA, wie folgt: “Bei Philips Professional Display Solutions arbeiten wir engagiert daran, unseren Partnern das Leben zu erleichtern. Im Wissen um den immensen Druck und die Herausforderungen, denen all unsere Partner ausgesetzt sind, haben wir beschlossen, unsere Budgets für unsere normalen Marketingaktivitäten in ganz Europa umzuleiten, um ihnen den Wiedereinstieg ins Geschäft zu erleichtern. Das Angebot innovativer Produkte zu marktführenden Preisen ist erst der Anfang, und ab sofort bieten unsere Unlocked-Aktionen noch mehr – für Sie, für Ihre Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen.”

Total Care für das Hotelgewerbe

Speziell für das Hotelgewerbe – einer der am stärksten betroffenen Branchen während der Pandemie -, hat Philips PDS ein neues “Total Care for Hospitality”-Programm eingeführt. Mit einer Reihe von Lösungen helfen wir Hoteliers und ihren Partnern, neue Zuversicht und neue Gäste zu gewinnen, während ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gegeben wird, längerfristige Strategien für die Implementierung innovativer Technologien mit einer Reihe von unterstützenden finanziellen Lösungen zu nutzen.

PPDS Finance Solutions offeriert ab sofort eine neue Reihe von Leasing- und Finanzierungspaketen – einschließlich der Möglichkeit, den Beginn der Zahlungen um bis zu sechs Monate zu verschieben – und bietet Hotels die Möglichkeit, bereits heute in ihre langfristigen Technologiepläne zu investieren. So können Wiederverkäufer Zubehör und andere Elemente der Installation – einschließlich Halterungen und die Installation selbst – zusammen mit den Philips Hospitality TVs und Displays bündeln.

Mit den Android P-Upgrades für die Philips MediaSuite TVs wird der Zugang zum integrierten Netflix und dem Google Sprachassistenten ermöglicht. Dabei handelt es sich um Funktionen, die über die integrierte Chromecast-Technologie des TVs und mittels personalisiertem Zugriff auf den Google Play Store verbesserte Home-from-Home Streaming- und Gaming-Erlebnisse liefern, die die Gäste von zu Hause kennen.

Darüber hinaus bietet Philips Professional Display Solutions die Option einer Garantieverlängerung auf 5 Jahre für De- und Neu-Installation für die gesamte Hospitality TV- und Digital Signage Produktreihe.

“Als Philips Professional Display Solutions möchten wir Hotels und unseren Partnern im Hotelgewerbe die Unterstützung bieten, die sie benötigen, um wieder erfolgreich ins Business zurückzukehren. In sehr schneller Zeit haben wir neue Technologien entwickelt, wie z. B. unsere GuestConnect Fernbedienungs-App und Support-Lösungen wie PPDS Finance Solutions, die unseren Partnern neue Möglichkeiten bieten, die längerfristigen AV-Strategien ihrer Kunden zu realisieren, um Ihnen dabei zu helfen, Ihr Geschäft jetzt wieder neu aufzubauen und zukunftssicher zu machen.”

Hygienische Steuerung der Hotel-TVs mit GuestConnect

Hygiene- und Sicherheitsanforderungen sind eine weitere große Herausforderung für das Hotelgewerbe in einer Welt nach COVID-19. Philips Professional Display Solutions hat die Einführung einer brandneuen, Cloud-basierten Fernbedienungs-App – PPDS GuestConnect – angekündigt, mit der die Gäste ihre In-Room-TVs mit ihren persönlichen mobilen Endgeräten steuern können.

Die Gäste können die einfach zu bedienende und absolut sichere App herunterladen, indem sie beim Hotel-Check-in oder Einschalten des TVs im Zimmer einen individuellen QR-Code scannen. Der Link wird in dem Moment getrennt, indem sie auschecken, und für die nächsten Gäste wird dann ein neuer Link generiert.

Weiterhin hat Philips PDS die Verfügbarkeit seiner abwischbaren Fernbedienungen erweitert, die sich durch ein leicht abwischbares, ergonomisches Design mit flachen Tasten auszeichnen.

Anthony Tizzard, Business Manager EMEA, bemerkt dazu wie folgt: “Die Verbreitung von COVID-19 hat jeden gezwungen, seine Einstellung und Handhabung zur Hygiene zu überdenken – wobei Fernbedienungen eine Brutstätte für Keime sind -, egal ob zu Hause oder im Hotel. Unsere neue GuestConnect-Lösung ermöglicht es den Gästen, ihre eigenen mobilen Endgeräte zu verwenden und die Situation buchstäblich selbst in die Hand zu nehmen oder unsere abwischbaren Fernbedienungen zu nutzen – eine leicht zu reinigende und zuverlässige Alternative.”

PeopleCount-Lösungen für ein sicheres Social Distancing

Als Teil der InSync-Aktionen bietet Philips Professional Display Solutions auch PeopleCount Signage-Lösungen für das Kapazitätsmanagement an, die gemeinsam mit Partnern wie Bosch Security Systems und jetzt mit NowSignage entwickelt wurden.

Abschließend kommentierte Racape: “InSync ist der neue Weg sowohl für unsere bestehenden Kunden als auch für Neukunden, innovative Lösungen zu entdecken, um ihre eigenen Kunden zu unterstützen und sie durch diese neuen und finanziell schwierigen Zeiten zu führen und das Geschäft für die AV-Branche und darüber hinaus voranzutreiben.”

Entdecken Sie Philips PDS InSync unter www.ppds-insync.com

Registrierung zu UNLOCKED unter https://de.ppds-unlocked.com/

Weitere Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Philips Ansprechpartner.

Informationen zu Philips Professional Display Solutions (Professional TV und Digital Signage) finden Sie hier oder kontaktieren Sie uns gern per E-Mail unter Philips.Professional.Displays@tpv-tech.com.

Über Philips Professional Display Solutions

Philips Professional Display Solutions (Philips PDS) ist ein Geschäftsbereich von TP Vision Europe B.V. (TP Vision) und MMD-Monitore & Displays Nederland B.V. (MMD), die in den Niederlanden registriert sind und ihren Hauptsitz in Amsterdam haben. TP Vision und MMD sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von TPV Technology Limited (TPV), dem weltweit größten Hersteller von Monitoren und einem führenden Anbieter von Displaylösungen.

Philips PDS vermarktet und verkauft weltweit ausschließlich professionelle Displays der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. – hierzu zählen professionelle Fernsehgeräte, Digital Signage- und LED-Lösungen. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Herstellungskompetenz von TPV bei Displays verfolgt Philips PDS einen wettbewerbsfähigen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen – vom 10-Zoll-Touchscreen bis hin zu 880-Zoll-LED-Displays. Mit den von uns entwickelten Lösungen, bieten wir sowohl Händlern als auch Endkunden vielfältige Möglichkeiten für jeden Einsatzbereich.

