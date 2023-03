Physiotherapie im Gesundheitszentrum Daniel Wahl

Physiotherapie in Sonthofen und Oberstaufen

Wer Physiotherapie in Sonthofen und Oberstaufen in Anspruch nehmen möchte, ist im Gesundheitszentrum von Daniel Wahl in den allerbesten Händen. Als Physiotherapeut, Manualtherapeut, Heilpraktiker, DOSB-Sportphysiotherapeut und LOGI-Coach (Ernährung) ist der Zentrumsinhaber ein erfahrener und kompetenter Ansprechpartner. Unterstützt wird er von seinem engagierten Team.

Daniel Wahl hilft den Patienten mit einem selbst entwickelten Therapiekonzept, das sie Schritt für Schritt von der akuten Schmerzbehandlung hin zu mehr Aktivität und schließlich zur Wiedererlangung der vollen Belastbarkeit in Alltag, Beruf und Sport führt. Bei dieser Therapie mit Konzept analysieren die Experten zunächst Funktions- und Bewegungseinschränkungen. Dabei wird der Bewegungsapparat des Patienten gründlich in Augenschein genommen, um der Entstehung von Beschwerden auf die Spur zu kommen und Zusammenhänge zu erschließen. Mit den Befundergebnissen wird ein passgenauer Therapieplan entwickelt: Von der Akutphase (schmerzlindernde Therapie) über die Aufbauphase (Stärkung der Muskulatur) bis hin zur Nachhaltigkeitsphase geht es so ganz systematisch in Richtung Rehabilitation. Ein Übungsprogramm für zu Hause sorgt des Weiteren für den Erfolg des Konzepts – und dafür, dass Beschwerden möglichst nachhaltig gelindert werden.

Wann ist Physiotherapie sinnvoll?

Anwendungen in unserem Gesundheitszentrum in Sonthofen und Oberstaufen im Bereich Physiotherapie sind sinnvoll beispielsweise wenn es um folgende Erkrankungen und Beschwerden geht:

– chronische Schmerzsyndrome

– degenerative Erkrankungen (Arthrose, Bandscheibenvorfälle)

– Osteoporose

– Meniskusschäden

– neurologische Erkrankungen (Morbus Parkinson, Schlaganfall, Querschnittslähmungen, Multiple Sklerose)

– Operationen (Gelenkprothesen, Bänderrisse, Frakturen)

– geriatrische Syndrome (Sturzneigung, Gehbeschwerden, Inkontinenz, Schwindel)

Unsere Physiotherapeuten in Sonthofen und Oberstaufen sind spezialisiert auf

– Neurologische Erkrankungen (Schlaganfall, Parkinson, Mutiple Sklerose)

– Erkrankungen der Gelenke

– Rückenerkrankungen

– Sportphysiotherapie

Neben den Anwendungen im Bereich Physiotherapie geht es bei den Fachleuten stets auch um die Möglichkeiten in Sachen Prävention, betriebliche Gesundheitsförderung und Ernährung. Mit einer zielorientierten Vorbeugung kann die Gesundheit unterstützt und letztendlich besser erhalten werden.

Bevor er sein Gesundheitszentrum vor mehr als einem Jahrzehnt gründete, hat Daniel Wahl jahrelange Erfahrung mit seiner physiotherapeutischen Betreuung im Spitzensport sammeln können. Dort hat er sich um Nationalmannschaften gekümmert, zudem war er in Rehakliniken tätig. Gemeinsam mit seinem Team verhilft er mit Physiotherapie in Sonthofen und Oberstaufen seinen Patienten nun erfolgreich zu einem aktiveren Leben.

Bildquelle: Daniel Wahl