Physiotherapie van Rossenberg- Strategien für nachhaltiges Wachstum

Die Physiotherapie Praxis von Gerardus van Rossenberg in Eningen entwickelt sich stetig weiter. Nach dem Umzug in das neue Gesundheitszentrum Eningen und den Zertifizierungen zum TOP Sozial Unternehmen und Top-Arbeitgeber, konnte zwischenzeitlich die Mitarbeiterbasis und die Leistungen für die Patienten weiter ausgebaut werden.

Mit der Philosophie „Gesundheit für alle“ haben sich seine spezialisierten Praxen, die Familienpraxis Eningen, die Physiotherapie van Rossenberg und die KidKG mit Physio für Kinder einen überregionalen Ruf aufgebaut – so kommen nicht nur die Patienten von weit her, sondern er ist auch ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Auf dieser Basis ist sein Wachstum nicht verwunderlich.

Im aktuellen Jahr wurden bereits acht neue Mitarbeiter eingestellt. Neben sechs neuen Mitarbeiter im Therapiebereich und einer neuen Mitarbeiterin im Verwaltungsbereich konnte auch eine sehr erfahrene Sport- und Fitnesstherapeutin für das Team gewonnen werden. Die Weiterentwicklung der Mitarbeiter und Ausbildungsprozesse konnten im selben Zeitraum auch weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus werden Praktikanten von Physiotherapieschulen oder aus dem Ausland, die ihre Berufsausbildung anerkennen lassen wollen. ausgebildet.

Die Praxismanagerin Anne van Rossenberg freut sich über die weiteren Möglichkeiten „Unsere Therapie- und Kursangebote konnten stetig wachsen. Beispielswiese können wir nun nach unserem etablierten Schwangerschaft-Rückbildungskursen einen Folgekurs anbieten.

Und auch beim Thema Patienten-Fitness bleiben wir nicht stehen. In unserem Physio Fit Training für Selbstzahler, können bis zu 5 Personen unter sport- oder physiotherapeutischer Begleitung an unseren speziellen medizinischen Fitnessgeräten trainieren. So kann auf die Therapien oder zur Vorsorge aufgesetzt werden und sicher und leicht etwas für die persönliche Gesundheit getan werden.“

Praxisinhaber Gerardus van Rossenberg ergänzt „Für unsere neuen Reha-Kursen können Patienten mit einer ärztlichen Verordnung die Kosten bei der Krankenkasse für bis zu fünfzig Mal in achtzehn Monaten fördern lassen“. Im Übungskurs wird der Genesungsprozess aktiv unterstützt. In 45 bis 60 Minuten Einheiten, ein bis zweimal die Woche, wird dabei gemeinsam Gymnastik mit verschiedenen Hilfsmitteln gemacht.

Und auch die nach der kürzlich erfolgten Zertifizierung zum „Top-Arbeitgeber“ und „TOP Sozial“ Unternehmen mit APROS Consulting & Services gestarteten verschiedenen Projekte, scheinen zu wirken. Das Mitarbeiter- und Unternehmenswachstum spricht für die Attraktivität der Praxen. Es werden die Prozesse dokumentiert und daran gearbeitet, dass sich ausgesprochen gut um die Mitarbeiter gekümmert wird, die Arbeitsatmosphäre im Betrieb sehr angenehm und die Rahmenbedingungen hervorragend sind.

Beispielsweise wurde kürzlich ein blinder Masseur eingestellt. Seine klassische Massagetherapie und manuelle Lymphdrainage bietet er in einem extra für ihn vorbereiteten Therapieraum an. Und auch ein Plätzchen für seinen Blinden-Hund wurde von den Kollegen gefunden. Die lokale Presse berichtete bereits über das Inklusionsprojekt.

Darüber hinaus wird auch der soziale Aspekt bei ihrem Engagement beachtet. Gemeinsam mit dem Mitarbeiterteam engagiert sich Gerardus van Rossenberg bei einer Vielzahl von Organisationen, unter anderem dem Mentorenkreis des Spendenparlaments in Reutlingen, bei Behinderten- und Blindenwerkstätten, dem Pfullinger Waldwichtel-Kindergarten, der Fußballjugend des TSV Eningen und bei „Wir helfen“ für Kinder mit Gewalterfahrungen.

Wir setzen uns mit all unserer Kraft, durch unsere Therapie- und Präventionsangeboten ein, damit Säuglinge, Kids und Teens sowohl motorisch als auch neurologisch eine optimale Entwicklung erleben.

Wir nehmen uns Zeit für unsere Patienten und deren Eltern.

Wir helfen Eltern die Beschwerden ihrer Kinder besser zu verstehen. Wir unterstützen sie mit unseren Tipps und Ratschlägen, damit die Kinder realistische Ziele leichter erreichen können.

Damit Kinder und Eltern sich bei uns bestens behandelt und betreut wissen, sind uns Aufmerksamkeit, Herzlichkeit und Freundlichkeit, wichtig.

Wir besuchen regelmäßig Fortbildungen und Schulungen um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir stellen die Bedürfnisse der Patienten in den Vordergrund um eine individuelle Behandlung bei Therapie und Prävention zu gewährleisten.

Unsere Patienten und deren Eltern schätzen unsere hohe Qualität in Therapie, Dienstleistung und Service.

Unser Team, Kundenstamm und Erfahrung hat seine Wurzeln in der Physiotherapie van Rossenberg.

