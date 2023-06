Pi Fly: Eine Ära des Neutrinovoltaik-getriebenen und KI-unterstützten Aeronautik-Fortschritts

Die Neutrino Energy Group strebt mit „Pi Fly“ eine neue Ära der zivilen bemannten und unbemannten Luftfahrt an

Seit über einem Jahrhundert haben wir beobachtet, wie sich die Luftfahrtindustrie durch konstante Innovation und technologischen Fortschritt verändert und angepasst hat, um den ständig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Vor dem Hintergrund der eskalierenden klimatischen Veränderungen und eines wachsenden Mobilitätsbedarfs strebt die internationale Neutrino Energy Group an, mit “ Pi Fly“ eine neue Ära der zivilen bemannten und unbemannten Luftfahrt einzuläuten.

Die Entwicklung und Implementierung neuartiger Antriebstechnologien für unbemannte Flugsysteme liefert essenzielle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der bemannten Elektrofliegerei und markiert den Beginn eines Paradigmenwechsels hin zu nahezu unbegrenzten Möglichkeiten. Durch die Integration fortschrittlicher Neutrinovoltaik, die in Verbindung mit künstlicher Intelligenz und Superkondensatoren funktioniert, zeichnet sich das Konzept des nahezu unendlichen Fliegens ab.

Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsarbeiten konzentrieren sich auf die neuartige Antriebstechnologie für unbemannte Flugsysteme (UAS), mit bevorstehenden experimentellen Untersuchungen an Nurflügel-UAS und autonomen Multicoptern. Ein weiteres zukunftsweisendes Projekt ist die Realisierung eines senkrecht startenden, autonomen, unbemannten Flugsystems (VTOL). Mit Neutrinovoltaik betrieben, ist dieses dafür konzipiert, medizinische Güter autonom an schwer erreichbare Orte zu transportieren.

Die aus diesen innovativen Projekten gewonnenen Erkenntnisse werden dazu beitragen, die Funktionalität von Lufttaxis und modernen Elektroflugzeugen zu optimieren, wodurch die Begrenzungen von Flugstrecken aufgrund leerer Akkus bald der Vergangenheit angehören werden. Unter der Leitung des visionären Mathematikers Holger Thorsten Schubart, CEO der Neutrino Energy Group, zielt ein interdisziplinäres Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren darauf ab, auch die Großraumluftfahrt umzugestalten.

Im Rahmen dieses Unterfangens wird die Neutrino Energy Group autonome mobile Wasserstofftankstellen entwickeln, die mit Neutrinovoltaik Technologie betrieben werden. Diese Tankstellen können Flugzeuge dezentral und ohne externen Stromanschluss direkt am Boden mit Wasserstoff betanken. Dies könnte die Luftfahrtindustrie in ihrer Entwicklung von neuen Wasserstoffflugzeugen erheblich voranbringen, da die Herausforderung der Wasserstoffbereitstellung in absehbarer Zeit gelöst sein dürfte.

„Pi Fly“ und Neutrinovoltaik zeichnen sich als prägende Paradigmen für die Evolution ziviler Luftmobilität ab. Die Neutrino Energy Group engagiert sich konsequent für den friedlichen Einsatz dieser bahnbrechenden Technologien.

Trotz der zurzeit global angespannten Situation, welche eine Verzögerung in der Publikation der Ergebnisse der Neutrinovoltaik-Forschung bedingt, bleibt das Unternehmen fest in seiner Entschlossenheit verankert, Neutrinovoltaik Technologie ausschließlich für zivile und nicht für militärische Zwecke einzusetzen.

In den Worten von Häuptling White Eagle der Hopi-Indianer: „Der aktuelle Moment, den die Menschheit durchlebt, kann als Tor oder als Abgrund wahrgenommen werden. Die Entscheidung, in die Tiefe zu stürzen oder durch das Tor zu schreiten, liegt bei uns. Wenn wir unaufhörlich negative Nachrichten konsumieren, ständig in Unruhe sind und Pessimismus nähren, fallen wir in diesen Abgrund. Wenn wir jedoch die Chance ergreifen, uns selbst zu reflektieren, das Leben und den Tod neu zu bewerten, und für uns und andere Sorge tragen, dann treten wir durch das Tor.“

Getrieben von dieser Erkenntnis haben sich der CEO der Neutrino Energy Group und das internationale Team entschlossen, das „Tor“ zu durchschreiten und sich mutig auf neue Pfade zu begeben, die zum Wohl der Menschheit und unseres Planeten führen.

Die Neutrino Energy Group arbeitet mit einem weltweiten Team von Wissenschaftlern und verschiedenen internationalen Forschungszentren zusammen, die sich mit Anwendungsforschung, der Umwandlung von unsichtbaren Strahlungsspektren der Sonne, u.a. von Neutrinos (hochenergetische Teilchen, die unaufhörlich die Erde erreichen) in elektrische Energie beschäftigen.

Firmenkontakt

Neutrino Energy Group

Holger Thorsten Schubart

Unter den Linden 21

10117 Berlin

+49 30 20924013



https://neutrino-energy.com

Pressekontakt

Pressekontakt Heiko Schulze

Heiko Schulze

Haus der Bundespressekonferenz 0413

10117 Berlin

+49 30 726262700

+49 30 726262701



http://www.neutrino-energy.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.