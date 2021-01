Die beliebte App fur die erweiterte Realitat des Piave DOP Kases.

Busche, den 15.01.2021 – Das erfolgreiche Projekt der ultimativen App für erweiterte Realität “Piave DOP & Nice to Eat-EU AR”, das im Rahmen der von der europäischen Uni-on kofinanzierten Kampagne Nice to Eat-EU vom Konsortium zum Schutz des Piave Käse DOP realisiert wurde, läuft erfolgreich weiter.

Die kostenlos herunterladbare und in italienischer wie in deutscher Sprache erhältliche App gibt es in einem äußerst unterhaltsamen und benutzerfreundlichen Format, das per-fekt für die ganz Kleinen geeignet ist und den Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten er-möglicht. Zu diesen gehören Videos, 3D-Animationen, Spiele und Rezepte für eine dyna-mische, einfache und anregende Nutzung.

Machen wir uns auf und entdecken wir die Welt der “Piave DOP & Nice to Eat-EU AR”.

Die App wurde komplett auf die erweiterte Realität ausgelegt. Sobald man auf das Spiel zugreift, wird man in eine virtuelle Welt katapultiert, die durch die Bereicherung der sensorischen Wahrnehmung gestaltet wurde; man hat das Gefühl, selbst in diese Welt einzutauchen und wird komplett von ihr umgeben.

Die ersten Levels des Menüs bieten zahlreiche Bereiche, die der Geschichte des Piave DOP gewidmet sind und so großen wie kleinen Nutzern ermöglichen, all die Werte zu entdecken, die den Grundstein des Konzepts von Schutz und Garantie darstellen. Außer-dem werden die Bedeutung der geschützten Ursprungsbezeichnung, die Wichtigkeit von Zertifizierungen sowie die europäischen Qualitätsstandards in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit von Nahrungsmitteln wie auch deren Rückverfolgbarkeit erläutert.

Anhand von drei verschiedenen 3D-Themenbereichen kann man alles über den Piave Käse DOP erfahren; etwa, wie er hergestellt wird, bis hin zu seiner Verbreitung und Be-kanntheit weltweit. Doch nicht nur dies, die Spieler können die Landschaft erkunden, in der die wertvollen Rinderrassen leben und weiden, die eigens für die Produktion dieses Produkts auserwählt und gezüchtet werden.

Es gibt außerdem einen interessanten Bereich, der ausschließlich Rezepten gewidmet ist, die den Piave DOP in Kombination mit den unterschiedlichsten Lebensmitteln vor-schlagen und wo ausführlich und detailliert erklärt wird, welche Zutaten man braucht und wie man vorgeht, um innovative Gerichte zu schaffen, die sowohl für “erfahrene Chefkö-che” als auch für all die Hobbyköche geeignet sind, die etwas Leckeres kreieren möch-ten. Selbst für unsere “ganz kleinen Chefköche” und Käsefreunde sind unsere Rezepte perfekt.

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass in den kommenden Tagen die neue Rezeptsammlung 2021 verfügbar sein wird und kostenlos von der App heruntergeladen werden kann, damit die neuesten Rezepte sofort griffbereit sind und nachgekocht werden können.

Zu guter Letzt kann im Abschnitt “Spiel mit Captain Piave” der unterhaltsamste Teil des Pi-ave DOP erlebt werden, indem virtuell gegen den bösartigen Dr. Fake gekämpft wird.

In dem Videospiel Fake Hunters schlüpfen die Teilnehmer in die Rolle des Captain Piave – dem Hauptdarsteller und Superhelden, der den Käse Piave DOP vor Missbrauch und Fäl-schungen schützt – und Level nach Level werden sie zu Verteidigern der Unverfälscht-heit von europäischen Qualitätsmarkenzeichen.

Fake Hunters gibt es kostenlos für PC, Tablet und Smartphone beider Plattformen iOS und Android, indem man sich ganz einfach auf der Webseite https://fakehunters.nicetoeat.eu registriert.

Jetzt gleich probieren, Captain Piave erwartet euch bereits!

Ziel des Konsortiums ( www.formaggiopiave.it) ist die Förderung der Käsemarke Piave DOP und die Verbreitung von korrekten Angaben bezüglich der Besonderheiten dieses Produkts sowie die On- und Offline- Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, die Bekanntheit und den Konsum dieses Käses zu fördern. Erfahren Sie mehr über das Konsortium und das Projekt Nice to Eat-EU bei Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) und YouTube auf dem gleichnamigen Kanal, mit dem offiziellen Hashtag #Nicetoeateu und natürlich auf der Webseite www.nicetoeat.eu

Consorzio Tutela Formaggio Piave DOP

Via Nazionale, 57/A – 32030 Busche BL – Italien

Tel. 0039 0439 391170

consorzio@formaggiopiave.it

www.formaggiopiave.it

Blancdenoir Communication (Pressebüro)

Piazza Matteotti 25 – Galleria Barchetta

Desenzano del Garda (BS) Italy

+39 030 7741535

stampa@blancdenoir.it or pr@blancdenoir.it

Press office, events and communication agency.

