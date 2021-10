Pickware released mit Pickware Cloud Komplettlösung für Einzelhändler

Die Pickware GmbH, etablierter Anbieter einer direkt in das Shopsystem Shopware integrierten Warenwirtschaft mit Lösungen rund um Lager, Versand und Kasse, bringt mit der Pickware Cloud die erste eigenständige Komplettlösung für Einzelhändler auf den Markt.

Das Darmstädter Softwareunternehmen erschließt einen für sich neuen Markt an Einzelhändlern, die neben einem modernen Kassensystem für ihr Ladengeschäft auch Pläne für den Onlinehandel haben und diese schnell und unkompliziert umsetzen möchten ohne dafür eine eigene Infrastruktur betreiben zu müssen. Mit 10 Jahren E-Commerce Erfahrung bringt das Release der eigenständigen Cloud-Lösung Pickware einen weiteren Schritt in Richtung der Firmenvision, den Onlinehandel so einfach wie möglich zu gestalten.

Die Pickware Cloud umfasst die Kombination aus einem modernen Kassensystem, einem leistungsfähigen Onlineshop und einer integrierten Warenwirtschaft. Dieses Komplettpaket stattet Einzelhändler mit allen notwendigen Produkten für eine erfolgreiche Verwirklichung ihrer Geschäftsidee aus. Die Pickware Cloud liefert Einzelhändlern eine sofort einsatzbereite und trotzdem professionelle und skalierbare Lösung. Dabei holt die neue Lösung insbesondere stationäre Einzelhändler ab, die ein intuitives und leistungsstarkes Kassensystem benötigen und auch online vertreten sein möchten. Dank des einfachen 1-Klick-Setups können Einzelhändler ihr Ladengeschäft unkompliziert um einen Onlineshop erweitern und von den Vorteilen der integrierten Warenwirtschaft profitieren. Die entscheidende Stärke dabei ist, dass alle Daten zentral verwaltet, die Verkaufskanäle aus einem System gesteuert und so nahtlose Einkaufserlebnisse für die Endkunden geschaffen werden.

Mit dem Release der Pickware Cloud schafft es Pickware, das bisherige Produktportfolio um eine neue Sparte zu erweitern und eine wichtige Ergänzung zum bisherigen Geschäftsmodell als Erweiterung zum On-Premise Bereich zu liefern. Die Cloud bietet ein besonders zukunftsfähiges Produkt, das Einzelhändlern eine optimale Komplettlösung für einfaches Verkaufen liefert und ohne Sorgen über Hosting, Datensicherheit oder Backups auskommt. Die technische Basis dafür nimmt Pickware aus der langjährigen Erfahrung im E-Commerce und bedient sich an Features aus der bestehenden umfangreichen und performanten Produktwelt.

Interessierte Einzelhändler können sofort loslegen und die Pickware Cloud 30 Tage lang kostenlos und vollumfänglich testen.

Pickware Cloud: https://www.pickware.com/de/cloud

Pickware ist ein Softwarehersteller mit Lösungen rund um Warenwirtschaft, Onlineshop, Versand und Kasse. Mit Pickware werden die Prozesse automatisiert und alle Verkaufskanäle nach dem Omnichannel-Konzept zentral in einem System verwaltet. Bereits über 1.000 Händler sind neben den Produkten vor allem von dem umfangreichen Support und den kurzen Vertragslaufzeiten begeistert.

