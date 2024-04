Piestany – der größte Kurort in der Slowakei: Ensana Health Spa Hotels glänzen mit fünf Häusern

Die fünf Ensana Health Spa Hotels in Piestany sind bekannt für renommierte Kurprogramme – Besonderer Schwerpunkt auf wirksame Behandlungen des Bewegungsapparates

Der Ort Piestany gilt als das größte und bedeutendste Thermalbad in der Slowakei und kann auf eine lange Kurgeschichte zurückblicken. Die erste schriftliche Erwähnung der Heilquellen stammt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, doch ist auch bekannt, dass sie schon im Mittelalter wegen ihrer wohltuenden Wirkung geschätzt wurden. Die ersten Badehäuser wurden 1778 errichtet und der medizinische Kurbetrieb folgte rund 50 Jahre später. Im 19. Jahrhundert erlangte der Ort großes internationales Ansehen, als berühmte Persönlichkeiten wie der letzte österreichische Kaiser Karl I., der deutsche Kaiser Wilhelm II. sowie der bulgarische Zar Ferdinand I. zur Erholung und für Behandlungen nach Piestany reisten. Und auch noch heute lassen sich hier Gäste aus der ganzen Welt mit Beschwerden am Bewegungsapparat sowie des Nervensystems behandeln. Die Naturheilquellen, das thermale Mineralwasser sowie der schwefelhaltige Schlamm eignen sich hervorragend für Heilanwendungen.

Eine Insel voller Thermalbäder

Die Ensana Health Spa Hotels, Europas größter Betreiber von Gesundheit-Spas, beeindrucken mit fünf Häusern in Piestany. Vier davon liegen auf einer kleinen Insel inmitten der Waag, dem längsten Fluss der Slowakei. Das gesamte Areal hat sich der Gesundheit und dem Wohlbefinden verschrieben. Es beeindruckt mit zehn verschiedenen Thermalquellen, einem großen Park inklusive des ersten Golfplatzes der Slowakei, den Health Spa Einrichtungen sowie den Ensana Health Spa Hotels.

Eingebettet in die malerische Umgebung der Kurinsel liegt das Thermia Palace Ensana Health Spa Hotel, ein prächtiges 5-Sterne-Haus im Jugendstil, das bereits in den 1910er Jahren errichtet wurde. Der Komplex ist mit dem Kurhaus Irma Health Spa verbunden, das direkt über den Heilquellen inklusive eines mineralhaltigen Schlammbads errichtet ist. Das Esplanade Ensana Health Spa Hotel im Zentrum der Insel sowie das Splendid Ensana Health Spa Hotel, im nördlichen Teil gelegen, ermöglichen den direkten Zugang zum Balnea Health Spa Zentrum. Die moderne balneologische Einrichtung bietet Kuranwendungen auf höchstem medizinischem Niveau. Mit hoteleigenen Räumlichkeiten für Balneotherapie punktet das Pro Patria Ensana Health Spa Hotel, welches sich neben dem angrenzenden Kurhaus Napoleon Health Spa befindet. Die Villa Trajan liegt direkt in der Fußgängerzone des Ortes, nur ein paar Gehminuten von der Kurinsel entfernt.

Alle Ensana Health Spa Hotels in Piestany offerieren ein breites Spektrum an wohltuenden und heilsamen Behandlungen. Besonderes Renommee genießen die Häuser für ihre Behandlungen gegen Rückenschmerzen, Arthritis, Arthrose, Osteoporose, Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates sowie Rehabilitation nach Verletzungen des Nervensystems. Ergänzt wird das Therapieangebot durch verschiedene Wellness- und Beautybehandlungen, die unter medizinischer Aufsicht stets an die individuellen Bedürfnisse der Reisenden angepasst sind. Aber auch ohne Kurangebote wird den Gästen der Ensana Health Spa Hotels in Piestany Entspannung und Erholung in einer malerischen Kulisse geboten.

Paradies für Gesundheit und Erholung im Westen der Slowakei

Piestany mit den fünf Ensana Health Spa Hotels – Thermia Palace, Esplanade, Splendid, Pro Patria und Villa Trajan – befindet sich rund 90 Kilometer von der slowakischen Hauptstadt Bratislava sowie etwa 160 Kilometer von Wien entfernt. Gäste aus Deutschland, die mit dem Pkw zum Bespiel aus Dresden, Leipzig, Nürnberg, München, Passau oder Regensburg anreisen, erreichen Pienstany in rund fünfeinhalb bis sieben Stunden. Ab Graz dauert die Fahrt etwa dreieinhalb Stunden, ab Salzburg viereinhalb Stunden.

Mehr Informationen über die Ensana Hotels in Piestany sowie die weiteren Ensana Health Spa Hotels in Bulgarien, der Tschechien, Ungarn, Rumänien, der Slowakei und dem Vereinigten Königreich gibt es unter www.ensanahotels.com/de

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

Firmenkontakt

Ensana Health Spa Hotels

Maria Greiner

Senovázne námestí 992/8

11000 Prag

+49625768781



http://www.ensana.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

+49625768781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.