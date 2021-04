Pinneberg: Schleswig-Holstein Netz baut neue Gasleitung

HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz sichert Versorgung in Bokholdt-Hanredder, Brande-Hörnerkirchen und Groß Offenseth-Aspern.

Schleswig-Holstein Netz, Tochter von HanseWerk, baut das Gasnetz im Kreis Pinneberg weiter aus. Seit letzter Woche verlegt das SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, eine neue Gasleitung zwischen Elmshorn und Offenau. “Diese neue Leitung und die bereits im letzten Jahr neu gebaute Gasdruckregelanlage in Offenau ersetzen die vorhandene Gasdruckregelanlage in Brande-Hörnerkirchen”, erläutert Projektleiter Torsten Carstensen von HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz. “Sie sorgen weiterhin für eine sichere Versorgung der mehr als 500 Kunden in den Kommunen Bokholdt-Hanredder, Groß Offenseth-Aspern und in Teilen von Brande-Hörnerkirchen.” Schleswig-Holstein Netz investiert insgesamt 650.000 Euro in dieses Bauprojekt.

Die insgesamt 1.300 Metern neue Gasleitung wird Schleswig-Holstein Netz, Tochter von HanseWerk, überwiegend mit dem innovativen Horizontalbohrspülverfahren verlegen. Dieses erlaubt ein grabenloses Verlegen der Rohre ohne Eingriffe in die umliegende Landschaft. Bis etwa Mitte Juni wird es wegen der Arbeiten Verkehrseinschränkungen an der Ecke Kreisstraße 23/Kaltenweide in Elmshorn geben. Diese Woche wurde bereits die Abbiegespur gesperrt. Netzcenter-Leiter Marcus Bumann aus Uetersen von Schleswig-Holstein Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe: “Wir bemühen uns, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, und danken allen Betroffenen für ihr Verständnis.”

Die Schleswig-Holstein Netz AG im Kurzprofil

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen, wie Smart-City-Anwendungen und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Einspeiseanlagen, mit denen Biogas- oder aus Windstrom produzierter Wasserstoff ins Erdgasnetz aufgenommen werden kann, oder staatlich geförderte Forschungsprojekte.

Bis 2030 wird SH Netz klimaneutral sein: Dazu wird sie ihre 25 Standorte, über 600 Fahrzeuge sowie den Strom- und Gasnetzbetrieb in mehreren Stufen bis 2030 auf Klimaneutralität umstellen. Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

