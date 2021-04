“Plagiarius 2021” für gefälschte Türstopper-Serie

Originale und Fälschungen sehen sich bei sechs Türstopper-Modellen zunächst täuschend ähnlich. Erst beim genauen Vergleich sind bei drei der Stopper minimale Unterschiede erkennbar. Es handelt sich dabei um Plagiate der mehrfach ausgezeichneten Türstopper-Serie “Screw or Glue” des deutschen Markenherstellers Wagner. In den Handel gebracht hat die Produktfälschungen der tschechische Anbieter Walteco, der dafür den “Plagiarius 2021” zugesprochen bekam. Dieser Negativpreis wird seit 45 Jahren von der Aktion Plagiarius e.V. alljährlich an Hersteller und Händler besonders dreister Nachahmungen vergeben.

Trophäe ist ein schwarzer Zwerg mit goldener Nase. Letztere symbolisiert laut der Aktion Plagiarius e. V. “die immensen Profite, die ideenlose Nachahmer sprichwörtlich auf Kosten von Kreativen und innovativen Unternehmen erwirtschaften”. Gemeint sind damit Nachahmer wie Walteco, auf deren Webseite zu lesen ist: “Produktmanagement und Einkauf suchen konstant mit eigenen Designern und Trendscouts nach neuen Produkten und Lösungen”. Am einfachsten geht das wohl, wenn man fremde Ideen stiehlt … Denn während Wagner bis zur Marktreife seiner Produktneuheiten viel Innovationskraft, Zeit und Geld in Entwicklung und Markenschutz investiert, haben die Produktpiraten ganz unverfroren Aussehen, Technik und Design der erfolgreichen Türstopper-Serie in allen wesentlichen Merkmalen kopiert – ein klarer Fall von Verbrauchertäuschung mit gefälschten Markenprodukten, der nun via “Plagiarius” an den Pranger gestellt und einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde.

Ellen Wagner, Geschäftsführerin von Wagner, zum Thema “Nachahmung”: “Design und Technik unserer Produkt-Innovationen schützen wir konsequent, dennoch werden wir, wie zahlreiche andere Original-Hersteller, immer wieder mit Fälschungen konfrontiert. Dagegen wehren wir uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Denn als Marke stehen wir gegenüber dem Verbraucher in der Verantwortung für Qualität und Sicherheit unserer Produkte.”

