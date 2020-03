Planmöbel, workingwell & BICICLI – Tradition und moderne Raumnutzung treffen auf Corporate Mobility

Der renommierte Systemmöbelhersteller “Planmöbel”, der Anbieter für New Work Konzepte “workingwell” und der erfolgreiche Anbieter für Corporate-Bike-Mobility “BICICLI” veranstalten am 19. März 2020 im Rahmen einer Speaker- und DIY-Veranstaltung einen gemeinsamen Themenabend als Kick-Off-Event zu ihrer Kooperation. Zur Veranstaltung eingeladen sind ausgewählte geschäftsführende Architekten, die sich mit ihren Ideen aktiv an den Fragestellungen beteiligen möchten.

Was haben ein traditioneller Büromöbelhersteller, eine New Work Beratung und ein Anbieter für Corporate-Mobility-Konzepte gemeinsam? Die Antwort lautet: eine gemeinsame Vision. Ihr Fokus liegt darin, den Menschen in der urbanen Arbeitswelt eine stressfreie Mobilität und ihr Grundbedürfnis nach Freiheit, Privatheit, Ästhetik zu sichern.

Im Vordergrund der ersten gemeinsamen Kooperation soll der Mensch stehen, der täglich mit dem Fahrrad zu seinem Arbeitsplatz fährt. Basierend auf den nachhaltigen, urbanen Mobilitäts-Konzepten von BICICLI benötigt der Radfahrer in der Nähe seines Arbeitsplatzes die Möglichkeit sein Fahrrad abzustellen. Der Trend moderner Arbeitgeber und Architekten geht immer mehr hin zu einer speziell konzipierten Fahrradgarage, in die der Mitarbeiter morgens mühelos hinein und abends bequem wieder herauskommt.

Um auf die Bedürfnisse der Radfahrer nach angemessenen Räumlichkeiten zum Frischmachen und Umkleiden einzugehen, entwickelt die New Work Beratung workingwell, ganzheitliche Konzepte, um den menschlichen Bedürfnissen nach Privatsphäre, Wohlbefinden und effektivem Arbeiten nachzukommen. Der Mitarbeiter soll seinen Arbeitsplatz schon bei seinem Eintreffen mit dem Fahrrad als sehr angenehm empfinden und sich dort wohl fühlen.

An dieser Stelle kommt der überaus flexible Systemmöbelhersteller Planmöbel ins Spiel. Auf der Basis der geplanten Räumlichkeiten bietet Planmöbel vielschichtige, praktisch durchdachte Designmöbel für hochwertige, langlebige Schränke, Fahrradhalter, Umkleidekabinen und Aufbewahrungsmöglichkeiten aller Art. Diese Möbel sind im Look immer kombinierbar und technisch immer erweiterbar. Sie sind nicht nur durch ihre Qualität, sondern vor allem durch ihre Erweiterungsmöglichkeiten absolut nachhaltig. Die Möbel können jedem neuen Look angepasst und umgestaltet werden und müssen somit lange nicht ausgetauscht werden.

Die drei Unternehmen setzen in ihrer Zusammenarbeit auf traditionelle Werte wie Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit und überzeugen dabei mit ihren modernen Ansätzen und verleihen der Kooperation dadurch einen überaus erfolgreichen Startup-Charakter.

Mehr Informationen hier.

Die Planmöbel GmbH ist eine der bekanntesten deutschen Büromöbel-Marken und steht seit der Gründung im Jahr 1958 für zeitloses Design und Systembüromöbel mit hoher Qualität. Das Unternehmen pflegt eine starke Zusammenarbeit mit Architekten und Designern. Seit März 2014 ist das Unternehmen im Besitz des österreichischen Büromöbelherstellers Neudoerfler Office Systems und betreut unter der Leitung von Thomas Stempel Fachhändler und Architekten im ganz Deutschland. Die Unternehmenszentrale und der Showroom befinden sich seit Januar 2019 im Herzen Berlins.

Firmenkontakt

planmöbel GmbH

Thomas Stempel

Schinkelplatz 4

10117 Berlin

+49 (0) 30 255 556 40

info@planmoebel.de

https://www.planmoebel.de

Pressekontakt

commsmix PR

Judith Blaubach

Prenzlauer Allee 52

10405 Berlin

+49 (0) 30 467 298 53

judith@commsmix.com

https://commsmix.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.