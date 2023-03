PlantX Life (Frankfurt: WNT1) legt 9-Monats-Zwischenbericht bis 31. Dezember 2022 vor

PlantX Life Inc., jetzt auch für Investoren in Deutschland über WNT1/Frankfurt verfügbar, gibt die Einreichung seines Zwischenberichts inklusive damit verbundener „Management Discussion and Analysis“ (MD&A) und „Officer Certifications“ (CFS) für den 9-Monatszeitraum bis 31.12.2022 bekannt (Q3-Filing). Das Q3-Filing ist über das SEDAR-Profil des Unternehmens unter https://www.sedar.com/ verfügbar.

Highlights der zum 31.12.2022 endenden 9 Monate

Der Bruttoumsatz für die 9 Monate bis Ende Dezember 2022 betrug 11.290.122 USD (Dezember 2021 (angepasst); 7.447.678 USD).

Die Herstellungskosten der verkauften Waren für die 9 Monate bis Ende Dezember 2022 betrugen 6.977.189 USD (Dezember 2021 (angepasst); 4.242.014 USD).

Der Gründer von PlantX, Sean Dollinger, hat für deutsche Investoren folgende Botschaft: „Wir wissen zu schätzen, dass ESG-Investments in Deutschland Priorität haben. Aus diesem Grund haben wir PlantX an der Frankfurter Börse verfügbar gemacht. Mit PlantX geben wir Investoren Zugang zu allen Top-Marken pflanzlicher Lebensmittel. Dies tun wir, indem wir mehr als 5.000 Produkte auf unserer eigenen Webseite, bei Amazon und Walmart bewerben.“

Alexandra Hoffman, CMO von PlantX, sagt: „Wir sind sowohl ein margenstarker Markeninhaber von pflanzlichen Lebensmitteln als auch ein Marktplatz mit niedrigeren Margen für andere Marken. Dies führt zu einem verstärkten Effekt der kritischen Masse in der Verkaufsfläche. Analysten, die unsere SEO- und digitale Strategie untersucht haben ( https://www.newstrail.com/best-penny-stocks/ ), sind überzeugt, dass wir gut positioniert sind, um vom Wachstum anderer Top-Marken und dem unserer eigenen Marken zu profitieren.“

Mehr Informationen unter: https://investor.plantx.com/

Über PlantX Life Inc.:

Als digitales Gesicht der pflanzen-orientierten Community ist die Plattform von PlantX die zentrale Anlaufstelle für alles, was pflanzenbasiert ist. Mit seinen schnell wachsenden Kategorie-Vertikalen bietet das Unternehmen Kunden in ganz Nordamerika mehr als 5.000 Produkte auf pflanzlicher Basis an. Neben der Lieferung von Mahlzeiten und Zimmerpflanzen plant das Unternehmen derzeit seine Produktlinien um Kosmetika, Kleidung und eine eigene Wassermarke zu erweitern – das Geschäft ist dabei nicht nur auf die E-Commerce-Plattform beschränkt. Das Unternehmen nutzt seine digitale Plattform, um eine Community gleichgesinnter Verbraucher aufzubauen und, was am wichtigsten ist, Bildung anzubieten. Das erfolgreiche Geschäftsmodell wird auf Partnerschaften mit den besten Ernährungswissenschaftlern, Köchen und Marken aufgebaut und gefestigt. PlantX beseitigt die Eintrittsbarrieren für alle, die daran interessiert sind, einen pflanzenbasierten Lebensstil und so ein längeres, gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Genau wie das WEF (Weltwirtschaftsforum), Chatham House und andere ESG-Befürworter unterstützen wir eine stärkere Hinwendung zu pflanzlichen Lebensmittel auf der ganzen Welt. PlantX-Aktien können über mehrere Börsen gekauft werden: PlantX Life Inc. (CSE: VEGA), (Frankfurt: WNT1), (OTCQB: PLTXF).

Kontakt

PlantX Life

Lorne Rapkin

100 Park Royal South Suite 504

BC V7T 1A2 West Vancouver

–

https://plantx.com/

