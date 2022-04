Planview als Leader im 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Strategic Portfolio Management eingestuft

Planview an erster Stelle bei Completeness of Vision

Karlsruhe, 28. April 2022 – Planview, einer der weltweit führenden Anbieter von Portfoliomanagement- und Work-Management-Lösungen, wurde im Gartner Magic Quadrant for Strategic Portfolio Management (SPM) 2022 basierend auf seiner Vision und dessen Umsetzung als Leader eingestuft.

Im Bericht von 2022 ist Planview einer der zwei Anbieter im Leader Quadrant. Planview ist am weitesten rechts positioniert und steht somit an erster Stelle auf der Completeness-of-Vision-Skala.

„Störungen führen zu einer fehlenden Vernetzung von Strategie und Geschäftsergebnis“, so Louise Allen, Chief Product Officer bei Planview. „Unternehmen müssen ihre Geschäfts- und Technologieportfolios stärken und miteinander verknüpfen, um durch Planung und Umsetzung ihrer Strategie die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die Vision von Planview ist es, dass Kunden ihr Geschäft von der Idee bis hin zur Umsetzung vernetzen können, um so die wirklich wichtigen Ziele schneller zu erreichen.“

Kostenloser Download des Gartner Magic Quadrant for Strategic Portfolio Management 2022.

Von Gartner selbst heißt es: „In Bezug auf Capabilitys definiert Gartner strategisches Portfoliomanagement als eine Reihe von Business Capabilitys, Prozessen und unterstützenden Portfoliomanagement-Technologien. Mit diesen lässt sich ein Portfolio strategischer Optionen erstellen, welche die begrenzten Ressourcen eines Unternehmens gezielt für die Umsetzung der unternehmensweiten Geschäftsstrategie aufwenden. Mit SPM gelingt es, die Auswahl, Priorisierung und den Nutzen von Projekten, Programmen, Assets oder Produktinvestitionen in Abstimmung mit den strategischen Zielen zu optimieren, auszubalancieren und anzupassen.“

Die SPM-Lösung von Planview ist darauf ausgelegt, dynamische Finanzierungen und Investitionen, die Modellierung von Was-wäre-wenn-Szenarien und die Planung der Unternehmensarchitektur bei der Priorisierung und Umsetzung von strategischen Initiativen zu unterstützen, die entscheidende Ergebnisse fördern.

Weitere Informationen zur Planview Lösung für das strategische Portfoliomanagement: https://www.planview.com/de/products-solutions/solutions/strategic-portfolio-management/.

Zusätzliche Informationen

-TRANSFORMATION MANAGEN: Verbindung von Strategie und Umsetzung im dynamischen Geschäftsumfeld von heute

Gartner, Magic Quadrant for Strategic Portfolio Management von Anthony Henderson und Daniel Stang, 18. April 2022.

Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Serviceleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, sich auf die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Auszeichnungen zu beschränken. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsabteilung von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenfeststellungen verstanden werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Haftung in Bezug auf diese Studie sowie jegliche Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Servicemarken von Gartner, Inc. und/oder der angeschlossenen Unternehmen in den USA und weltweit und werden mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihr Geschäft von der Idee bis hin zur Umsetzung und Auswirkung zu vernetzen, um die wirklich wichtigen Ziele schneller zu erreichen. Das gesamte Spektrum der Lösungen von Planview für Portfoliomanagement und Work-Management hilft ihnen, sich auf ihre wichtigsten strategischen Ziele zu konzentrieren und ihre beste Arbeit zu leisten – unabhängig von ihrer Arbeitsweise. Die umfassende Plattform und das Erfolgsmodell von Planview versetzen Unternehmen in die Lage, ihren Kunden innovative, wettbewerbsfähige Produkte und Services anzubieten. Von unserem Hauptsitz in Austin, Texas, und anderen Standorten weltweit aus unterstützen wir mit über 1.000 Mitarbeitern mehr als 4.000 Kundenunternehmen und 2,4 Millionen Benutzer auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com/de

