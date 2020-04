Plötzlich ist alles virtuell, komplizierter, anders – jetzt helfen persönliche Strategien

Sparringspartnerin und Ratgeberin Carmen Abraham kennt die momentanen Herausforderungen und zeigt eine Roadmap für die Zukunft

Carmen Abraham stand in letzter Zeit mit vielen Menschen im Austausch, die sich teilweise in schwierigen Lebens- und Berufssituationen befinden. “Dennoch kam immer wieder der Impuls, diese Zeit des Vakuums zu nutzen und der eigenen Energie zu vertrauen, um nach vorne zu denken, neu zu planen und neue Strategien zu entwickeln”, so Abraham.

Die letzten Wochen hätten verkehrt, was früher reine Routine war und Sicherheit gab, plötzlich sei alles anders. Die Arbeitsmodelle werden virtueller, fordern mehr Energie für die Interaktion, steigern die Erschöpfung am Tagesende. Die Gedanken kreisen bei so manchem um die existentielle Absicherung.

Und gerade deshalb sei jetzt ein persönliches berufliches Ziel und Ideen, wie es nach diesem einschneidenden Lebensabschnitt weitergehen soll wichtig. Dies mache Mut und liefere zudem die dringend benötigte Orientierung, um den gedanklichen Teufelskreis zu durchbrechen. Hierzu führt die Sparringspartnerin an: “Insbesondere Unternehmer, Selbständige und Führungskräfte stehen mit ihrer speziellen Verantwortung vor den vielleicht größten Herausforderungen ihres bisherigen Arbeitslebens. Wenn jeder neue Tag abermals unberechenbar ist und sie ihren Teams nur virtuell in die Augen schauen können, ist es nicht leicht Zuversicht und Sinn zu vermitteln.”

Alles beginne bei einem selbst, denn die Verantwortung in turbulenten Zeiten lasse sich nicht nach außen delegieren. Es sei daher enorm wichtig, jetzt für sich selbst zu sorgen und zu handeln, um in Zukunft handlungsfähig zu bleiben. Carmen Abraham gibt mit einer Roadmap Orientierung, die dabei hilft. So gehe es darum, bewusst Informationen zu sammeln und zu sortieren. “Es gilt, ein gesundes Maß für die Verfolgung von Nachrichten zu finden, um die Macht über das eigene Urteilsvermögen zu behalten und den inneren Kompass zu schützen. Informationen liefern Ihnen wertvolle Hinweise auf langfristige Veränderungen im gesamten Wirtschaftsleben, die Sie für klare Entscheidungen benötigen, aber von unabhängigen, vertrauensvollen Medien” erläutert Abraham. Ein weiterer Tipp ist, innere Klarheit zu finden. Dabei helfe, die richtigen Fragen zu stellen, wie zum Beispiel ,was brauche ich persönlich, um handlungsfähig zu bleiben”, “auf welche Ressourcen baue ich”, ,wie organisiere ich mein Umfeld, damit das gelingt”?

Wer entschlossen bleibe und die Chancen der Transformation nutze, passe sich bewusst an die Herausforderungen an wie Abraham weiter ausführt: “Tauschen Sie sich dazu virtuell mit Peers, Kollegen, Mitarbeitern aus und machen sich ein Bild. Geschäftsprozesse werden aktuell in einer atemberaubenden Geschwindigkeit transformiert. Jetzt ist eine gute Zeit, gemeinsam für die Zukunft zu lernen.” Und last but not least gibt Carmen Abraham den Tipp, eine neue Arbeitskultur zu prägen und Sinn zu vermitteln. Sie rät die Arbeitskultur zu überdenken und in den regelmäßig stattfindenden, virtuellen Meetings verbindliche Vereinbarungen innerhalb der Teams zu treffen.

“Die Menschheit und insbesondere auch die Wirtschaft haben schon viele Katastrophen erlebt. Wer jetzt mit Zuversicht handelt und sich an die Gegebenheiten anpasst, wird gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen”, ermutigt Carmen Abraham abschließend.

Carmen Abraham – klar.wirksam.kraftvoll

Die agile Welt, die digitale Welt, die Welt, die durch schnellen und dynamischen Wandel unübersichtlich geworden ist, stellt ganz neue Anforderungen an Leadership. Carmen Abraham ist Sparringspartnerin und Ratgeberin, wenn Executives und Leistungsträgern in Zeiten von “VUCA” Komplexität die Sicht vernebelt, der Wirkungsgrad ihrer Rolle plötzlich eingeschränkt scheint und sie sich eher als Getriebener fühlen denn als Gestalter.

Mithilfe von Carmen Abraham finden Leistungsträger Klarheit, erhöhen ihren Wirkungsgrad und erleben ihre ganze Stärke.

