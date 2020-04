Plug-and-Play Duschlösungen: Bette mit Live-Webinar auf digitaler SHK-Messe

Mit einem praxisorientierten Live-Webinar im Rahmen der digitalen MesseQ informiert Bette über seine aktuellen Installationslösungen für den Duschbereich.

Das Unternehmen möchte mit diesem virtuellen Messeangebot seinen Partnern in Handel und Handwerk nützliche Informationen an die Hand geben, die ansonsten im Rahmen der abgesagten oder verschobenen Frühjahrsmessen vermittelt worden wären. Interessierte SHK-Profis sind eingeladen sich ab 27. April 2020 unter dem Link bit.ly/3apldf3 für die Teilnahme zu registrieren.

Das Webinar selbst findet dann am 12. und am 13. Mai statt, jeweils von 10:04 bis 10:34 Uhr. Hilfreich ist, dass die Teilnehmer den Bette Fachleuten dabei auch Fragen stellen können. Zwei Themen stehen im Fokus des Online-Seminars: Zum einen der zeitsparende und normgerechte sichere Plug-and-Play-Anschluss von Duschwannen mithilfe der Installationsbox Easy Connect. Zum anderen die barrierefreie Gestaltung von Duschplätzen mit überlagernden Bewegungsflächen gemäß DIN18040-2 mithilfe der Duschfläche BetteFloor Side.

Wer keine Gelegenheit hat, das Webinar live mitzuerleben, kann sich im Nachhinein eine Aufzeichnung davon im Bereich Messenachlese auf der Website www.messeq.de ansehen.

Bette ist Spezialist für Badobjekte aus glasiertem Titan-Stahl: Badewannen, Duschflächen, Duschwannen und Waschtische. Das Familienunternehmen wurde 1952 im westfälischen Delbrück gegründet und hat sich exklusiv auf die Prozesse Stahlumformung und Emaillierung spezialisiert. Geschäftsführer ist Thilo C. Pahl. Heute sind am Produktions- und Verwaltungssitz in Delbrück 370 Mitarbeiter beschäftigt. Ausschließlich hier und made in Germany werden mehr als 600 verschiedene Wannen- und Waschtischmodelle in einer großen Auswahl an möglichen Oberflächenfarben hergestellt.

Die Bette-Fertigung verbindet Hightech-Industrieproduktion mit maßgeschneiderter Manufakturarbeit: Mehr als die Hälfte der Produkte werden heute auf Kundenwunsch individualisiert. Aus den natürlichen Rohstoffen Glas, Wasser und Stahl entstehen hochwertige Produkte, die Bette in einer großen Vielfalt an Formen, Abmessungen und Farben anbietet – und mit der BetteGlasur zu langlebigem Stahl/Email veredelt. Das gesamte Bette-Sortiment ist entsprechend der material- und sortimentsspezifischen Umwelt-Produkt-Deklaration EPD nach ISO 14025 verifiziert.

