PlusPerfekt Talks: Corona-Krise – Quo Vadis Textileinzelhandel?

Bei sechs, zehn und teilweise sogar zwölf Kollektionen pro Jahr ist Mode fast so verderblich wie Lebensmittel. So manches Kleidungsstück, das binnen vier Wochen nicht verkauft werden kann, schreit förmlich nach Reduzierung, denn schon bald steht die nächste Kollektion oder die neue Ware eines anderen Labels vor der Tür.

Dennoch, große Rabattschlachten wären das Schlimmste, was wir uns in der Corona-Krise gegenseitig antun könnten, und das sowohl online als auch stationär, darin sind sich die Branchenexperten einig, die PlusPerfekt zur digitalen Gesprächsrunde eingeladen hatte. Kreative Wege in Vertrieb und Marketing, Wissenstransfer, aber auch mehr Transparenz im miteinander und vor allem das Verständnis für einander standen im Fokus des ersten PlusPerfekt Talks.

Auch der Textileinzelhandel für Große Größen Mode ist durch den Shutdown und die Maßnahmen im Zuge des Restarts stark bis existenziell betroffen. Bezogen auf den Textileinzelhandel gehen Experten in den ersten vier Wochen nach Wiedereröffnung von einem Umsatzminus von 75 Prozent aus, in den zwei darauf folgenden Monaten von einer Halbierung des Umsatzes zum Vorjahr. Laut Prognosen, wird der Jahresumsatz um 30 Prozent niedriger sein als 2019.

Außergewöhnliche Zeiten erfordern Kreativität

Dass außergewöhnliche Extremsituationen auch neue kreative Maßnahmen hervorbringen können, das beweisen Bianca Ewering-Janßen vom Kurvenhaven in Wilhelmshaven und Andrea Straßer von der Geschenkeschmiede in Denkendorf. Ewering-Janßen, die erst im Herbst ihr Geschäft für Plus Size Mode eröffnet hat, machte während des Shutdowns unter anderem … Hier geht es zum vollständigen Beitrag und dem Video-Mitschnitt des PlusPerfekt Talks auf PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle.

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

