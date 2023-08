Podcast der AGRAVIS Raiffeisen AG zum Thema Zwischenfrüchte

In der neuen Folge der Audio-Podcast-Reihe der AGRAVIS Raiffeisen AG geht es um das aktuelle Thema Zwischenfrüchte. Zwischenfrüchte steigern den Humusgehalt des Bodens, schützen vor Erosionen und speichern Nährstoffe. Mit Blick auf die GAP 23 und die „GLÖZ-Standards“ werden sie immer wichtiger. Aber wie können Landwirt:innen die Auflagen erfüllen, sobald das Wetter wieder mitspielt? In dieser kompakten Podcastfolge gibt Zwischenfrucht-Experte Stephan Niehoff Tipps und Antworten rund um den Anbau.

Zur aktuellen Folge Zwischenfrüchte

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.600 Mitarbeiter:innen rund 9,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

