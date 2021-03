“Podcast Todesursache: Brisante Fragen zum Jubiläum”

Tatortreiniger Marcell Engel zieht mit spannenden Antworten seine Follower in den Bann

Frankfurt/Bad Soden, 23. März 2021. Es ist teilweise hart, skurril und vor allem unvergessen, was Tatortreiniger Marcell Engel in seinen 27 Berufsjahren erlebt hat. Dabei sind natürlich viele dramatische, schockierende und traurige Lebensschicksale. Seit exakt einem Jahr lässt er Interessierte mit seinem Podcast “Todesursache” und You Tube Channel “Tatort Leben” an seinen Erlebnissen teilhaben. Heute gibt es aus diesem Grund einen Jubiläums-Podcast. Einen, der es in sich hat, denn Marcell Engel beantwortet teils brisante Fragen wie beispielsweise “Glaubst du, dass du schon mal einen Mord vertuscht hast?”.

Worum geht es dabei? Der Tatortreiniger erklärt: “Im Mittelpunkt stehen natürlich immer die True Crime Geschichten, die ich bei meinen Einsätzen jeden Tag erleben darf. Weit darüber hinaus habe ich über die Jahre eine Technik entwickelt, an den Geschichten nicht kaputt zu gehen. Aus den größten Katastrophen lernt man am meisten und so bin ich auf die Idee gekommen, dass das auch für andere Menschen spannend sein könnte”, erklärt der Tatortreiniger.

So entstand die Grundidee für den Podcast vor einem Jahr. Marcell Engel entwickelt mit Dirk Hildbrand von den Radioexperten das Konzept und am 23. März 2020 geht der erste Podcast an den Start. Inzwischen führen die beiden Video- und Podcast-Producer Lukas Klein und Denis Liebemann das Gesamtprojekt weiter. In der Jubiläumsausgabe gibt es nun auf herausfordernde Fragen spannende Antworten. Reinhören lohnt sich. Es gibt die Podcasts im Übrigen auch bei Instagram, Spotify, Deezer, Apple Music und anderen Podcatchern.

10.000 Abonnenten in einem Jahr

“Durch Corona waren wir rund um die Uhr für Spezialdesinfektionen im Einsatz, sodass wir dann erst ab Oktober regelmäßig Podcast und Videos produzieren konnten”, erläutert Marcell Engel. Seitdem steigen die Downloads explosiv und es kommen täglich neue Follower hinzu. Einen richtigen Schub hat es gegeben, als sich der bekannte Tatortreiniger im Dezember bei seinen Fans bedankte. “Unglaublich, da hat sich die Klickrate verdoppelt”, freut er sich. “Von da an folgen wöchentlich rund 300 bis 400 neue Hörer den Podcasts”. Inzwischen hat er 10.000 Abonnenten und täglich werden es mehr.

Die ständig steigende Resonanz liegt sicher an der schonungslosen und gleichzeitig berührenden Art und Weise, in der Engel über seine Einsätze berichtet. Er spricht offen über das, was er an den Orten vorfindet. Häufig sind es verstörende Bilder, beißende Gerüche und verwahrloste Wohnungen. Hinter jedem Tatort jedoch verbergen sich Menschen und Schicksale, die ihm und seinem Team nahegehen. Seine Erlebnisse reichen von Hinterbliebenen, die sich am Ort des Geschehens riesige Auseinandersetzungen liefern über vergessene Mieter, die einsam und verwahrlost sterben bis hin zu Wohnungen, in denen er massives Tierhoarding vorfindet. In einem extremen Fall befanden sich beispielsweise über 50 Katzen und 200 Vögel in einem Haushalt. “Gar nicht zu reden von den Müllbergen, denen wir bisweilen gegenüberstehen”, sagt der erfahrene Experte. Häufig müsse sogar der desinfiziert werden, ehe er mit seinen Leuten in voller Schutzmontur und mit Atemschutzmasken die Wohnungen und Häuser betritt.

All dies findet sich in den Videos und Podcast wieder. “Wichtig ist mir dabei, die Geschichten ganzheitlich zu sehen. Jeder Tatort erzählt eine eigene Geschichte und letztlich ziehe ich für mich daraus Lebensessenzen”, so Engel. Das kommt bei den Followern an, denn pünktlich zum Jubiläum hat Engel mit den Downloads die 200.00 Marke geknackt. “Ein Grund nochmals “Danke” an alle Fans zu sagen und gleichzeitig ein Versprechen “Bleibt dabei, es warten spannende Geschichten auf euch. Vielmehr noch: In Kürze biete ich dazu einen Kurs “Clean up your life” und weitere Überraschungen an”, verrät er abschließend.

Marcell Engel ist seit 27 Jahren Tatortreiniger. 27 Jahre Erfahrung und über 15.000 Einsätze haben ihn und sein Leben geprägt. In den Podcasts “Todesursache” lässt er andere Menschen an seinen Erlebnissen teilhaben. Nun feiert der Podcast sein einjähriges Jubiläum und blickt auf eindrückliche Zahlen: 200.000 Downloads und über 10.000 Abonnenten.

Alle True Crime Geschichten beruhen auf Einsätzen von Marcell Engel. Er ist Geschäftsführer des Frankfurter Spezialunternehmens Akut SOS Clean, das über Tatortreinigungen hinaus über ein breitgefächertes Angebot von über 50 Dienstleistungen verfügt. Dabei reicht das Spektrum vom Katastrophenschutz im Fall einer Epidemie/Pandemie über Beseitigung giftiger Substanzen wie beispielsweise Zyankali und Rizin bis hin zu Desinfektionen von Massenverkehrsmitteln und Gebäuden.

Zu den Auftraggebern gehören Behörden, Militär, Unternehmen aus Industrie, Wirtschaft und Gewerbe sowie Privatpersonen, deutschlandweit und auch im Ausland. Zudem engagiert sich Marcell Engel in Forschung und Wissenschaft.

Firmenkontakt

Marcell Engel – der Tatortreiniger

Marcell Engel

Friedrich-Uhde-Str. 7

65812 Bad Soden

069 995 860 893

cleanup@marcellengel.com

http://www.marcellengel.com

Pressekontakt

Gesekus.Communication

Marion Döbber

Kiliansgraben 15

99974 Mühlhausen

0176 62958312

info@gesekus.com

http://www.gesekus.com

Bildquelle: Uwe Klössing, Werdewelt GmbH