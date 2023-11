PoINT „S3-to-Tape“ Software für IBM Diamondback Tape Library

Siegen/Denver. Mit der aktuellen Version 4.0 unterstützt die Tape-basierte Objektspeicher-Software PoINT Archival Gateway die neue IBM Diamondback Tape Library. Die Lösung wurde auf der SC23 in Denver vielen interessierten Besuchern präsentiert.

Mit Hilfe der S3-to-Tape Software PoINT Archival Gateway wird die IBM Diamondback Tape Library über die standardisierte S3 Schnittstelle einfach in die Speicherinfrastruktur integriert. Mit der neuen PoINT Software können S3-fähige Applikationen die beeindruckenden Eigenschaften der neuen IBM Library nutzen.

PoINT Archival Gateway 4.0 zeichnet sich insbesondere durch sehr gute Skalierbarkeit und hohe Performance aus. So unterstützt die Speichersoftware die neue IBM Library perfekt. IBM Diamondback kann mit bis zu 14 LTO-9 Laufwerken und 1584 Medien konfiguriert werden; das entspricht einer unkomprimierten Datenmenge von 28,5 PB.

Die Objektspeicher-Software von PoINT bietet eine AWS-kompatible S3 Schnittstelle und unterstützt mehrere Speicherklassen (Flash/Disk und Tape). In Verbindung mit der IBM Diamondback können Anwender so eine effiziente und Cyber-resiliente on-prem Cloud-Lösung aufbauen. Auch für die sogenannte „Cloud Repatriation“, also die Rückführung von Cloud-Daten in das eigene Rechenzentrum, ist die Kombination von PoINT Software und IBM Hardware somit ideal geeignet.

Die gemeinsame Lösung aus PoINT Archival Gateway und IBM Diamondback Tape Library ermöglicht die nachhaltige und kosteneffiziente Datenspeicherung, um die Probleme wachsender Datenmengen, steigender Energiekosten und zunehmender Cyberattacken zu lösen.

Weitere Informationen unter www.point.de

PoINT Software & Systems GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Software-Produkten zur Speicherung, Verwaltung und Archivierung von Daten. Unsere Storage & Data Management Lösungen bieten eine einfache und effiziente Einbindung unterschiedlicher Speichertechnologien und -systeme unter Berücksichtigung der unternehmerischen Anforderungen. PoINT Produkte ermöglichen eine optimierte Nutzung von Speichersystemen und die Reduzierung von Kosten und Problemen, verursacht durch Datenwachstum. Die Software-Lösungen erfüllen Compliance- und Archivierungsanforderungen und bieten Unabhängigkeit von Speichertechnologien und Anbietern.

