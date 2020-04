Poly stellt umfassendes neues Partnerprogramm vor

Einheitliches Partnerprogramm mit Ressourcen- und Schulungspool steht allen 15.000 Polycom- und Plantronics-Händlern zur Verfügung – Innovative Bewertungskriterien fördern Engagement auch kleinerer Händler.

München – 7. April 2020 – Plantronics, Inc. (“Poly” – ehemals Plantronics und Polycom) (NYSE: PLT), ein globales Kommunikationsunternehmen, das sich auf die Verbesserung der persönlichen Kommunikation und Zusammenarbeit konzentriert, stellt heute ein neues Partnerprogramm von Poly vor. Es vereint die preisgekrönten Programme von Polycom und Plantronics in einem umfassenden und transparenten Modell, das für Partner jeden Levels zugänglich ist. Ebenfalls neu ist ein Online-Portal mit einem einfachen Echtzeit-Zugang zu allen Ressourcen, Schulungen, Tools und Inhalten. Damit will Poly seine Händler bei der weiteren erfolgreichen Markteinführung von Poly-Produkten unterstützen.

“Mit unserem neuen Programm wollen wir verschiedene Partner für eine Teilnahme gewinnen und ihre Partnerschaft mit Poly für sie vorteilhafter gestalten”, sagte Nick Tidd, Vice President Global Channel Sales bei Poly. “Partner sind dann erfolgreich, wenn sie ihre Kunden kompetent beraten können, das Produkt ergänzende Dienstleistungen bringt und die Kunden ihnen deswegen vertrauen. Genau dabei soll sie unser neues Programm unterstützen.”

Poly möchte erster Ansprechpartner sein, wann und wo auch immer Menschen im Zuge der Zusammenarbeit miteinander kommunizieren. Zum umfangreichen Portfolio gehört daher eine Vielzahl an intelligenten Geräten und Diensten. Dieses Portfolio können Poly-Partner den Kunden als Lösung für die verschiedenen Arten der Kommunikation und Kollaboration anbieten. Das neue Programm steht nun weltweit mehr als 15.000 Partner von Plantronics und Polycom offen und ist so konzipiert, dass Partner jeder Größe ihren Kunden leichter die überzeugenden und individuellen Lösungen von Poly anbieten können.

Innovative Bewertungskriterien

Für das Partnerlevel im neuen Poly-Programm geben nicht allein die erzielten Einnahmen und Verkäufe den Ausschlag. Vielmehr zählt die Teilnahme der Partner und das Engagement an Poly-Aktionen. Das Belohnungsmodell bewertet drei Kriterien:

-Ausbau von Fähigkeiten durch entsprechende Trainings

-Investition in den Vertrieb von Poly-Lösungen

-Engagement über das reine Erzielen von Margen hinaus – So können sich auch kleinere Partner Boni erarbeiten.

Zu den zusätzlichen Vorteilen gehören eine Möglichkeit zur Geschäftsregistrierung, Leistungs-Dashboards und eine Echtzeit-Scorecard, die die Verfolgung des Partnerstatus erleichtert.

Umfassendes vereinheitlichtes Partnerportal

Im Zuge des neuen Programms geht ab dem 10. April das neue Poly-Partnerportal live. Es ersetzt die Vorgängerportale Polycom Partner Connect und Plantronics Plantro.net. Das Portal bietet eine interaktive und kollaborative Plattform, um Partner einfach mit Poly zu verbinden. Es bietet technische Expertise und unterstützt Vertrieb sowie Marketing durch Echtzeit-Trainings.

Poly-Universität und Zertifizierungen

Zudem steht den Händlern die neue Poly-Universität mit ihrem umfassenden Angebot an Kursen zur Verfügung. Diese sind in verschiedenen Kursprogrammen für einzelne Themenbereiche unterteilt. Partner können mit dem in diesen Programmen vermittelten Wissen alle Zertifizierungs- und Spezialisierungsanforderungen erfüllen. Ein eigenes Zertifizierungsprogramm bietet außerdem individuelle Verkaufs- und Vorverkaufsschulungen für die verschiedenen Produkt- und Dienstleistungskategorien.

Ressourcen und Verkaufsunterstützung

Partner können über das Portal auf eine umfassende Ressourcen-Bibliothek mit Bildern, Marketingmaterialien und Co-Branding-Vorlagen zugreifen. Verkaufsunterstützend erhalten Partner durch verschiedene Sales-Tools Zugriff auf Testimonials, Videos, Werbeaktionen und ein Demo-Rabattprogramm.

“Das neue Partnerprogramm von Poly liefert neue Tools, erschließt neue Geschäftsmöglichkeiten und bietet einen erfrischenden neuen Ansatz für die bisherigen Partner von Polycom und Plantronics”, sagt Ira M. Weinstein, Gründer und geschäftsführender Partner der Analystenfirma Recon Research. “Viele Partnerprogramme konzentrieren sich nur auf den Umsatz, was natürlich große Händler gegenüber Kleinen begünstigt. Das neue Programm ebnet das Spielfeld und bietet Chancengleichheit: Indem es Partner auch für das Engagement in der Zusammenarbeit mit Poly belohnt und nicht nur für die Anzahl der verkauften Geräte. Das neue Partnerportal von Poly und die damit verbundenen Support-Tools werden Partnern helfen, auf dem neuesten Stand zu bleiben und sich in einem schnelllebigen Markt zu differenzieren.”

Zugang und Anmeldung zum Portal

Alle bestehenden Partner von Polycom und Plantronics erhalten am 10. April 2020 Zugang zum Poly-Partnerportal, das in den Regionen Nordamerika, EMEA und APAC verfügbar sein wird. Andere interessierte Partner können unter www. https://www.polycom.com/partners/become-partner.html registrieren, um Poly-Partner zu werden.

Über Poly

Poly ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das sich auf die Verbesserung der persönlichen Kommunikation und Zusammenarbeit konzentriert. Poly kombiniert legendäres Audio-Know-how mit leistungsstarken Video- und Konferenzlösungen, um die Herausforderungen durch Ablenkungen und Distanzen, die die Kommunikation im Arbeitsalltag erschweren, erfolgreich zu meistern. Poly strebt danach, Lösungen anzubieten, die die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern und Dienstleistern vereinfachen. Poly”s Headsets, Software, Telefone, Audio- und Videokonferenzlösungen, Analysen und Dienstleistungen werden weltweit eingesetzt und sind die erste Wahl bei Kommunikationslösungen für jeden Arbeitsbereich.

