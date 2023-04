POLYRACK auf der MedTecLIVE 2023 – Halle 3C, Stand 201

POLYRACK zeigt individualisierte Gehäusesysteme, Baugruppen und Einzelteile für medizinische Geräte

Straubenhardt, 19. April 2023 – Die POLYRACK TECH-GROUP stellt auf der MedtecLIVE with T4M vom 23. – 25. Mai 2023 in Nürnberg aus. Hier zeigt der Gehäuse- und Systemspezialist sein umfangreiches Programm an Gehäusesystemen, Baugruppen und Einzelteilen, die in unterschiedlichen Bereichen in der Medizintechnik zum Einsatz kommen.

Die Medizintechnik stellt höchste Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit. POLYRACK berät für eine erfolgreiche Projektrealisierung technologie- und materialübergreifend um ein Best Fit zu ermöglichen. Je nach Anwendung sind verschiedene Aspekte zu beachten, weshalb der Gehäuse- und Systemspezialist seine Kunden bereits ab den frühen Entwicklungsphasen, über die Konstruktions- und Musterphase, bis hin zur Serienphase ihrer Produkte begleitet.

Vorsorge & Notfallversorgung, Diagnostik & Intensivmedizin

Ausfallsichere Systeme und medizintechnische Komponenten mit einwandfreier Funktionalität sind in den Bereichen Notfallbeatmung, OP-Ausstattung, intensivmedizinische Pflege oder stationäres wie ambulantes Patientenmonitoring im Fokus.

POLYRACK liefert hierzu Bauteile und Baugruppen, welche zum einen die mechanische Basis darstellen und zum anderen als Verkleidungsteile mit hohem Designanspruch zum Einsatz kommen. Auch die Herstellung von ersten Prototypen und weiterentwickelten Integrationsmustern zur Verifikation der Funktionalität zählen zum Leistungsportfolio. Da sich neben den technischen Anforderungen, wie z.B. EMV-Schutz, chemische Beständigkeit oder IP-Dichtigkeit, die Stückzahlen in der Medizintechnik von wenigen Hunderten, aber auch auf Zentausende pro Jahr belaufen können, ist die Auswahl der geeigneten Material- und Technologieverfahren, Werkzeuge und Bearbeitungsschritte mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis zu für eine optimale Produktapplikation zu berücksichtigen.

Die POLYRACK TECH-GROUP entwickelt und produziert hochqualitative Systemlösungen für die Elektronik. Dank breitem Technologiespektrum in der mechanischen Fertigung, Systemtechnik/ Elektronik, Kunststofftechnik und Oberflächenbearbeitung bietet POLYRACK Electronic Packaging für jeden Bedarf. Das Leistungsangebot reicht von der Beratung in der Konzeptionsphase über die Entwicklung, Produktion und Assemblierung bis hin zu Logistiklösungen und Sourcing Services.

Die Unternehmensgruppe umfasst die POLYRACK Electronic-Aufbausysteme GmbH, RAPP Kunststofftechnik GmbH, RAPP Oberflächenbearbeitung GmbH, POLYRACK Aerospace GmbH, Metalle in Form Geräteteile GmbH sowie Tochterunternehmen in Amerika, Belgien, China und der Schweiz. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 450 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen summierten Umsatz von 76 Millionen Euro in der Gruppe.

Firmenkontakt

POLYRACK TECH-GROUP

Maximilian Schober

Steinbeisstraße 4

75334 Straubenhardt

+49 7082 7919-771



http://www.polyrack.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH Public Relations

Melanie Nagy

Landshuter Str. 29

85435 Erding

+49 8122 559170



http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: POLYRACK