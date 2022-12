POLYRACK auf Wachstumskurs

POLYRACK investiert in Unternehmensausbau

Straubenhardt, Dezember 2022 – POLYRACK setzt neue Meilensteine für ein dynamisches Wachstum: Nach der Erweiterung von Werk 4 in Ettlingen auf eine Produktionsfläche von 35.000m2 und dem Anwachsen der Gesamtmitarbeiterzahl auf über 500, folgen weitere Maßnahmen mit einer Investitionshöhe von 15 Millionen Euro. Damit arbeitet das Unternehmen auf ein Umsatzziel von 100 Millionen Euro in den nächsten zwei bis drei Jahren hin. POLYRACK zählt international zu den Marktführern für Electronic Packaging und fertigt in den Werken in Deutschland, Belgien und USA Systemlösungen verschiedener Ausbaustufen. Zielmärkte für die Elektronik-Komplettsysteme und Gehäuselösungen sind dabei unter anderem die Marktsegmente E-Mobilität, Medizintechnik, nachhaltige Energiegewinnung sowie Telekommunikation.

Um sein Umsatzziel zu erreichen setzt POLYRACK auf den Ausbau der eigenen Infrastruktur. Das beinhaltet primär den Bau eines neuen Logistikzentrums am Standort Straubenhardt. Bis Ende 2023 entsteht hier ein 2.000m2 großes, halbautomatisiertes Hochregallager für 2.200 Europaletten. Dieses Zentrum wird zum Drehkreuz der Fertigware aller Produktionsstandorte.

„Für die kommenden Jahre zeichnen sich signifikante Wachstumssprünge an, die wir durch die bei uns üblichen Projektlaufzeiten und den hohen Auftragsbestand schon recht klar sehen können“, so Andreas Rapp, Gesellschafter und Geschäftsführer der POLYRACK TECH-GROUP in zweiter Generation.

Das betrifft auch die Präsenz in den USA für den nordamerikanischen Markt – hier setzt das Unternehmen seine globale Expansion fort und investiert in das Werk am Standort Cumberland (Rhode Island): Das bestehende Firmengebäude wächst um 1.000m2 an und umfasst dann 3.000 m2 für Montage, Logistik und Büroflächen.

„Auf dem US-amerikanischen Markt erwarten wir einen Umsatzanstieg von 300 Prozent in den nächsten zwei Jahren. Die Investition von 1,5 Millionen US-Dollar ist dabei entscheidend für das Wachstum auf diesem Zukunftsmarkt.“

Standortattraktivität im Enzkreis weiter steigern

Zusätzlich entsteht in Straubenhardt, nahe dem Werk 2, der POLYRACK TOWER, ein Herzensprojekt der Unternehmerfamilie. Neben dem Namensgeber selbst sollen ab Mitte 2024 Unternehmen, Dienstleister und Ärzte aus der Region in dem Energie Plus-Haus sesshaft werden. Das in Holz-Hybrid-Bauweise geplante Gebäude zeigt, dass sich der Begriff „Industrieunternehmen“ und die Eigenschaften „ökologisch nachhaltig“ sinnvoll ergänzen können. Die neu gebauten Gebäude ermöglichen es außerdem die eigene Energieproduktion zu steigern: Die integrierten Photovoltaik-Anlagen generieren bis zu 400Kwh Strom für die Produktionsstätten.

Die POLYRACK TECH-GROUP entwickelt und produziert hochqualitative Systemlösungen für die Elektronik. Dank breitem Technologiespektrum in der mechanischen Fertigung, Systemtechnik/ Elektronik, Kunststofftechnik und Oberflächenbearbeitung bietet POLYRACK Electronic Packaging für jeden Bedarf. Das Leistungsangebot reicht von der Beratung in der Konzeptionsphase über die Entwicklung, Produktion und Assemblierung bis hin zu Logistiklösungen und Sourcing Services.

Die Unternehmensgruppe umfasst die POLYRACK Electronic-Aufbausysteme GmbH, RAPP Kunststofftechnik GmbH, RAPP Oberflächenbearbeitung GmbH, POLYRACK Aerospace GmbH, Metalle in Form Geräteteile GmbH sowie Tochterunternehmen in Amerika, Belgien, China und der Schweiz. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 450 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen summierten Umsatz von 76 Millionen Euro in der Gruppe.

