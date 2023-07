Polytives – Partnerschaft mit Diersch & Schröder Gruppe

Die Polytives GmbH, Spezialistin für polymere Additive, gibt die Erweiterung ihrer langjährigen strategischen Partnerschaft mit der Diersch & Schröder Gruppe bekannt. Dabei hat die Diersch & Schröder Gruppe die Altanteile der Beteiligungsmanagement Thüringen GmbH (bm-t) übernommen und stärkt zusätzlich ihr strategisches Engagement an der Polytives GmbH.

Die Polytives GmbH ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Additive zur Energie- und Materialeinsparung in der Kunststoffproduktion. Mit dem Ziel, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in der Kunststoffverwendung zu vereinen, hat Polytives bereits bahnbrechende Fortschritte erzielt.

Die Übernahme der Altanteile der bm-t durch die Diersch & Schröder Gruppe unterstreicht das Vertrauen in die Vision und das Potenzial der Polytives GmbH. Durch diese Transaktion, welcher zusätzlich im ersten Quartal dieses Jahres eine Kapitalerhöhung folgte, kann die strategische Ausrichtung weiter gestärkt und das Wachstumspotenzial von Polytives maximiert werden. Die erweiterte Partnerschaft soll den Weg für zukünftige Innovationen und gemeinsamen Erfolg ebnen.

Durch die Erweiterung ihrer strategischen Partnerschaft mit der Polytives GmbH und der Übernahme der Altanteile des bm-t setzt die Diersch & Schröder Gruppe ein starkes Zeichen für eine gemeinsame Vision einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Kunststoffproduktion. Beide Unternehmen sind stolz darauf, Teil einer wegweisenden Entwicklung zu sein, Expertise und Ressourcen miteinander zu teilen und gemeinsam innovative Lösungen voranzutreiben.

Die Diersch & Schröder Gruppe und die Polytives GmbH wollen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen und neue Maßstäbe in der Kunststoffbranche setzen. Gemeinsam werden sie daran arbeiten, die Umweltauswirkungen der Kunststoffproduktion zu minimieren und gleichzeitig die Effizienz und Rentabilität zu steigern.

Der gesamte Prozess wurde von der Wirtschaftskanzlei ADVANT Beiten professionell begleitet.

Über Polytives

Die Polytives GmbH entwickelt und vertreibt polymere Additive für die Polymerbranche. Diese Produkte verbessern Verarbeitungsprozesse und erweitern das Anwendungsspektrum des Zielpolymers. Polytives teilt die Vision, Polymere intelligenter zu entwickeln, nachhaltiger einzusetzen und technologisch weiterhin als Zukunftsmaterial aufzustellen.

Die Expertise des jungen Unternehmens stammt aus dem im Jahr 2014 gestarteten Forschungsvorhaben des Polytives-Mitbegründers Oliver Eckardt. Gemeinsam mit der Betriebswirtin Viktoria Rothleitner hat er das Unternehmen seit 2018 aus einem EXIST-Projekt geplant und in Jena/Thüringen begründet. Die damaligen Forschungserkenntnisse wurden mittlerweile erfolgreich auf industrielle Maßstäbe skaliert. Das in den letzten Jahren mehrfach prämierte Team (es rangierte z.B. zweimal unter den TOP 50 Start-ups in Deutschland) verfolgt das ehrgeizige Ziel, die neuartigen Additive in jedem Polymer der Welt einsetzbar zu machen.

Über die Diersch & Schröder Gruppe

1920 als Mineralölhändler gegründet, ist die Diersch & Schröder Gruppe heute ein führendes Unternehmen in den Bereichen Energie und Chemie. Mit ihrem starken Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation strebt die Gruppe danach, in Partnerschaft mit wegweisenden Unternehmen wie der Polytives GmbH die Branche weiterzuentwickeln und zukunftsfähige Lösungen zu fördern.

