POPupART-Restaurant in der Galerie Bilder Fuchs in Fulda

Ausstellung MADE IN AMERICA

Die Galerie Bilder Fuchs in Fulda wird zu einem ganz besonderen POPupART-Restaurant und hat für ihre Gäste und Besucher einen außergewöhnlichen, exklusiven Abend mit

Kunst | Philosophie | Genuss | Musik

vorbereitet.

Die Gäste werden unterhalten und verwöhnt mit

– einem kulinarisches Highlight mit einem mehrgängigem Menü zusammen mit dem Partner Genuss³Catering, Patrick Bohl

– einem Vortrag von Dr. Christoph Quarch, Philosoph und Buchautor, zu dem Thema “Quelle der Begeisterung – Warum wir Kunst brauchen” oder einem Vortrag von Dr. Krisha Kops, Philosoph und Publizist, zum Thema “Wann ist Kunst? Und wenn ja, für was?” (abhängig vom jeweiligen Veranstaltungsdatum, siehe unten).

– Livemusik des amerikanischen Blues, Soul und Gospelsängers Rick Washington

– der aktuellen Ausstellung “MADE IN AMERICA” mit zahlreichen Arbeiten von Andy Warhol, Mel Ramos, Tom Wesselmann, Roy Lichtenstein, James Francis Gill, Alex Katz, Bob Dylan, Larry Rivers u.a.

Die jeweiligen Veranstaltungen finden statt am:

Freitag, 20.11.2020 mit Dr. Krisha Kops

Samstag, 21.11.2020 mit Dr. Krisha Kops

Donnerstag, 26.11.2020 mit Dr. Krisha Kops

Freitag, 27.11.2020 mit Dr. Christoph Quarch

Samstag, 28.11.2020 mit Dr. Christoph Quarch

Donnerstag, 14.01.2021 mit Dr. Krisha Kops

Freitag, 15.01.2021 mit Dr. Krisha Kops

Samstag, 16.01.2021 mit Dr. Krisha Kops

Donnerstag, 21.01.2021 mit Dr. Christoph Quarch

Freitag, 22.01.2021 mit Dr. Christoph Quarch

Samstag, 23.01.2021 mit Dr. Christoph Quarch

Einlass ist jeweils ab 18:30 und Beginn um 19:00 Uhr.

Der Eintritt zu diesem überaus exklusiven Abend mit Kunst, Philosophie, Genuss und Musik beträgt – einschließlich Essen und Getränke – 100,- Euro pro Person.

Durch die aktuellen Umstände und die Auflagen bezgl. Abstand und Hygienevorschriften ist die Teilnehmerzahl begrenzt auf 36 Personen pro Veranstaltung. Eine rechtzeitige Anmeldung unter 0661-72343 oder info@bilder-fuchs.de ist zwingend erforderlich.

Selbstverständlich können Tickets zu die einzelnen Veranstaltungen online unter www.bilder-fuchs.de erworben werden.

First come, first serve.

“Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele” – Pablo Picasso

…mit diesem Zitat von Picasso wünscht die Galerie Bilder Fuchs schon vorab unterhaltsame Abende und bedankt sich für Ihr Interesse.

Die Kunsthandlung und Galerie Bilder Fuchs ist ein inhabergeführtes Unternehmen seit mehr als einem Jahrhundert.

Unser Leitsatz von Beginn an: Geschmack ist die Kunst, sich auf Kleinigkeiten zu verstehen.

Kunstkauf ist Vetrauenssache und setzt Kompetenz, Erfahrung und Einfühlungsvermögen voraus. Es ist unser Bestreben, durch eine intensive Auseinandersetzung mit unseren Kunden, immer eine persönliche und individuelle Lösung zu finden.

Gerne beraten wir Sie bei dem Aufbau Ihrer privaten Kunstsammlung, bei der Werterhaltung und Konservierung Ihrer Kunstwerke und natürlich auch bei einer anstehenden Auflösung oder Veräußerung Ihrer Objekte.

Kontakt

Kunsthandlung Bilder Fuchs

Thomas Stock

Abtstor 41

36037 Fulda

0661 72343

info@bilder-fuchs.de

http://www.bilder-fuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.