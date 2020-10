PORTICA betreut für Großkunden ein maßgeschneidertes B2B-Prämienprogramm

PORTICA hat für einen großen Kunden ein speziell auf dessen Anforderungen ausgerichtetes B2B-Prämienprogramm eingerichtet. An diesem Programm nehmen mehrere Tausend Verkäufer aus verschiedenen Konzernsparten teil.

Herzstück des Programms sind drei webbasierte Incentive-Portale, die die IT-Tochter der PORTICA, die GEDAK GmbH, für die unterschiedlichen Verkaufssparten des Kunden programmiert hat. Die Portale im Corporate Design des Kunden bilden den kompletten Prämienprozess ab. Diesem Prozess liegen Punkte zugrunde, welche die Mitarbeiter für den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen erhalten und die ihnen nach dem Log-in in ihrer Plattform angezeigt werden. Um dies zu ermöglichen, haben die Software Developer Schnittstellen zum System des Kunden geschaffen, sodass die Verkäufe automatisch in Punkte umgerechnet und die Informationen in das jeweilige Incentive-Portal einfließen.

Weitere Informationen: www.portica.de/verkaufsfoerderung/praemienkampagnen/

Über PORTICA GmbH Marketing Support:

Seit fast 50 Jahren ist PORTICA ein führender Fulfillment-Anbieter auf dem deutschen Markt und übernimmt Logistik-, IT-, und Finanzmanagement-Dienstleistungen sowie Customer Service. Das Unternehmen bedient Kunden aus vielfältigen Branchen und realisiert im E-Commerce, in der Marketing-Logistik und in der Verkaufsförderung Hunderte von Projekten pro Jahr. Der Fokus liegt auf der effizienten Abwicklung von Prozessen unter Berücksichtigung kundenindividueller Anforderungen. PORTICA ist Teil des Verbundes te Neues, zu dem auch das IT-Unternehmen GEDAK ( https://www.gedak.de) und die te Neues Druckereigesellschaft ( https://www.te-neues.de) gehören. PORTICA ist Mitglied im Deutschen Dialogmarketing Verband. Weitere Informationen: https://www.portica.de

