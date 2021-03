PORTICA nach EG-Öko-Verordnung 834/2007 zertifiziert

Händler, die beim Fulfillment von ökologischen/biologischen Erzeugnissen auf PORTICA setzen, können ab sofort sichergehen, dass Wareneingang, Lagerung, Kommissionierung, Versand und Retourenabwicklung den Anforderungen der EG-Ökoverordnung 834/2007 entsprechen. Denn die Prüfgesellschaft ökologischer Landschaftsbau mbH, Karlsruhe, hat dem Dienstleister aus Kempen das dazugehörige Zertifikat verliehen. “Damit müssen unsere Kunden die Prozesse an diesem Punkt der Supply Chain nicht mehr prüfen lassen und sie haben Gewissheit, dass wir über die notwendige Kompetenz und Qualitätssicherung verfügen”, erläutert Michael te Neues, Qualitätsmanagement-Beauftragter bei PORTICA.

Weitere Informationen: https://www.portica.de/portica-nach-eg-oeko-verordnung-834-2007-zertifiziert/

Über PORTICA GmbH Marketing Support:

Seit fast 50 Jahren ist PORTICA ein führender Fulfillment-Anbieter auf dem deutschen Markt und übernimmt Logistik-, IT-, und Finanzmanagement-Dienstleistungen sowie Customer Service. Das Unternehmen bedient Kunden aus vielfältigen Branchen und betreut im E-Commerce, in der Marketing-Logistik und in der Verkaufsförderung Hunderte von Projekten pro Jahr. Der Fokus liegt auf der effizienten Abwicklung von Prozessen unter Berücksichtigung kundenindividueller Anforderungen. PORTICA ist Teil eines Verbundes, zu dem auch das IT-Unternehmen GEDAK ( https://www.gedak.de) und die te Neues Druckereigesellschaft ( https://www.te-neues.de) gehören. PORTICA ist Mitglied im Deutschen Dialogmarketing Verband. Weitere Informationen: https://www.portica.de

Firmenkontakt

PORTICA GmbH Marketing Support

Angela te Neues

Von-Galen-Str. 35

47906 Kempen

+ 49 2152 915-180

+49 2152 915-25180

presse@portica.de

http://www.portica.de

Pressekontakt

good news! GmbH

Bianka Boock

Kolberger Str. 36

23617 Stockelsdorf

+49 451 88199-21

Bianka@goodnews.de

http://www.goodnews.de