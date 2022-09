Praktisch und übersichtlich: Neue Gutjahr-Planungs- und Ausführungsdetails für den Außenbereich

Balkone, Terrassen, Außentreppen und befahrbare Beläge

Bickenbach/Bergstraße, 22. September 2022. Alle Informationen über Konstruktionen im Außenbereich zur Hand: Die Planungs- und Ausführungsdetails von Gutjahr bieten Planern und Verarbeitern die komplette Übersicht. Auf den neuesten Stand gebracht, zeigen über 100 Planungsdetails maßstabsgerecht verschiedene Belagsaufbauten für Balkone, Terrassen Außentreppen und befahrbare Beläge – Normen und Richtlinien inklusive.

Jeder Belag und jede Einbausituation stellt spezielle Anforderungen an die Konstruktion – und Gutjahr bietet hierfür die passenden Lösungen. Damit Planer und Verarbeiter den Überblick behalten, hat der führende Hersteller von Drainagesystemen und aufgestelzten Lösungen im Außenbereich seine Planungs- und Ausführungsdetails umfassend aktualisiert. „Mit dieser Broschüre unterstützen wir die Anwender dabei, die richtigen Komponenten auszuwählen und sicher zu verarbeiten“, sagt Gutjahr-Marketingleiterin Silke Ponfick. Denn kein anderer Hersteller bietet ein so breites Spektrum an Informationen und Details für den Außenbereich. „Schließlich wollen wir den fachgerechten Einsatz und die Langlebigkeit unserer Lösungen sicherstellen.“

Die Planungs- und Ausführungsdetails sind als PDF-Datei online unter www.gutjahr.com/planungsordner abrufbar oder können heruntergeladen werden. Die gedruckte Broschüre kann zudem per Email an marketing@gutjahr.com angefordert werden.

Online-Konfigurator für den Außenbereich

Eine gute Ergänzung zu den Planungs- und Ausführungsdetails ist der Online-Konfigurator KOSY. Er besteht aus zwei Teilen, einem System-Finder und einem System-Kalkulator. Der System-Finder zeigt in wenigen Schritten an, welches Komplettsystem für den speziellen Einsatzbereich am besten passt. Dazu müssen die Nutzer nur Angaben zur Art des Außenbereichs, zur Abdichtung und zur Aufbauhöhe machen. Dabei sind zahlreiche Details und Situationen verfügbar – das ermöglicht ein sehr genaues Ergebnis. „Das Ganze dauert nur wenige Minuten, dann erhalten die Nutzer eine Systemempfehlung mit den wesentlichen Systemkomponenten“, so Silke Ponfick. Dank der dynamischen Fehlermeldung bekommt der Nutzer zudem sofort einen aktiven Hinweis, ob er seinen geplanten Aufbau so realisieren kann oder ob Änderungen notwendig sind.

Zusätzlich bietet Gutjahr den System-Kalkulator an – die Auswahl aus dem System-Finder wird dabei automatisch übertragen. Wenn Parameter wie Maße, Gefälle und Belagsformate angegeben sind, erhalten die Nutzer eine komplette Materialliste inklusive Verlegeplan und aktuellen Preisen. Zu finden ist der Konfigurator unter kosy.gutjahr.com

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

Firmenkontakt

Gutjahr Systemtechnik GmbH

Silke Ponfick

Philipp-Reis-Straße 5-7

64404 Bickenbach/Bergstraße

06257/9306-37

info@gutjahr.com

https://www.gutjahr.com

Pressekontakt

Arts & Others

Anja Kassubek

Daimlerstraße 12

61352 Bad Homburg

06172/9022-131

anja.kassubek@arts-others.de

https://www.arts-others.de

