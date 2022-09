Praktische Anwendungsbeispiele für Drahtbiegeteile:

Werbedisplays aus Draht

Zu den klassischen Drahtbiegeteilen, die in vielen Branchen eingesetzt werden, gehören Werbedisplays. Besonders in der Ladenausstattung des Einzelhandels spielen die vielseitigen Ständer und Halterungen aus gebogenem Draht eine wichtige Rolle.Kein Wunder, vereinen sie doch zahlreiche Vorteile: Sie haben dank des Herstellungsmaterials Draht ein geringes Gewicht und lassen sich ohne großen Aufwand leicht handhaben, jederzeit versetzen oder einfach an der Wand aufhängen. Sie sind günstiger in der Anschaffung als viele andere Möbel zur Ladenausstattung. Und sie sind für eine Vielzahl an Warengruppen ebenso geeignet wie für die ansprechende Präsentation größerer Warenmengen.

Drahtbiegeteile in Form von Werbedisplays kommen besonders häufig als drehbare Postkartenständer zum Einsatz. Auch als Zeitungsständer, als Halterungen für Prospekte und als Flyerdisplays oder Thekendisplays werden die Drahtbiegeteile genutzt. Je nach Kundenwunsch können die Drahtständer in der gewünschten Größe produziert werden, wahlweise in drehbarer Ausführung, als Wanddisplay oder freistehend.Ob für Zeitschriften, Postkarten oder Flyer in unterschiedlichen Formaten, ob zur Präsentation von Schmuck oder Geschenkartikeln: Gebogener und auf Wunsch individuell veredelter Draht bietet stets einen stilvollen und dezenten Rahmen zur Warenpräsentation.Spezialist auf dem Gebiet von hochwertigen, in Deutschland gefertigten Drahtbiegeteilen jeder Art ist die im oberfränkischen Michelau ansässige DBS Drahtbiege Solutions GmbH. Geschäftsführer Armin Zecevic und sein Team fertigen professionelle Drahtbiegeteile – in großen Stückzahlen wie auch Kleinserien oder Musterstücke, unter anderem für die Möbelindustrie, für die Bereiche Laden- und Messebau und für viele weitere Branchen. Alle Drahtbiegeteile werden kostengünstig und termingerecht in Deutschland produziert und individuelle Kundenwünsche gerne umgesetzt. Werden auch Sie zu einem zufriedenen Kunden der DBS Drahtbiege Solutions GmbH!

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

