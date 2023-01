Praktische Verkaufstipps für Professionals

Psychologisches Hintergrundwissen zur Steigerung des Erfolgs in Marketing und Vertrieb

Psychologisches Hintergrundwissen zur Steigerung des Erfolgs in Marketing und Vertrieb

Vertriebsprofi und Buchautor Karlheinz Pflug gibt in seinem Fachbuch „Praktische Verkaufspsychologie – Mit psychologischem Wissen leichter mehr Erfolg in Vertrieb und Marketing“ Hintergrundinformationen und praktische Tipps für mehr Erfolg beim Verkaufen und Verhandeln.

Das Buch richtet sich an geschulte Verkäufer und Vertriebsprofis, an Selbständige und Freiberufler sowie an alle, die mit Ihren Leistungen oder Produkten überzeugen möchten und sich deshalb folgende Fragen stellen: Wie transportiere ich mein Wissen so, dass der Kunde es verinnerlicht? Wie kann ich meine Alleinstellungsmerkmale im Gedächtnis des Kunden verankern? Welche Wirkung erzielen meine Strategien? Was kann ich tun, damit meine Botschaft in den Köpfen bleibt?

Das Buch zeigt in praxisorientierten Beispielen, welche psychologischen Aspekte in der Zusammenarbeit zwischen Lieferant und Kunde den Alltag insbesondere von Vertriebsmitarbeitern deutlich erleichtern können. Dem vertrieblichen und psychologischen Know-how legt der Autor verkaufsrelevante Erkenntnisse aus der Hirnforschung zugrunde. Eigene Erfahrungen und Anregungen aus seinen Seminaren fließen in seine Bücher mit ein.

„Dieses Buch dient als Leitfaden für Profis, die mit Herz und Verstand verkaufen möchten und kann als eine Art „Bedienungsanleitung“ verstanden werden – für den komplexen und manchmal komplizierten Menschen namens „Kunde“. Die zwischenmenschlichen Aspekte des Verkaufs stehen im Mittelpunkt.“ erklärt der Fachbuchautor, der aus 40 Jahren Vertriebserfahrung in leitenden Positionen schöpft. „Denn“, so erläutert Pflug weiter: „Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht.“

Praktische Verkaufspsychologie – Mit psychologischem Wissen leichter mehr Erfolg in Vertrieb und Marketing ist im Verlag: Books on Demand, Norderstedt als Taschenbuch, 212 Seiten für 34,90 €, ISBN-13: 9783750453227 sowie als E-Book für 24,99,- ISBN-13: 9783750467552, erschienen.

Karlheinz Pflug (Wirtschaftsingenieur) gilt als einer der erfahrensten Vertriebstrainer und Coach im B2B und technischen Vertrieb. Dabei schöpft er aus 20 Jahren eigener, außergewöhnlicher Erfolge im Vertrieb und weitern 20 Jahren Trainererfahrung. Sein Kundenspektrum für Verkaufstraining und Coaching reichet von Einmann- bis zu Dax-Unternehmen, von Flensburg bis Wien. Der Schwerpunkt ist technischer Vertrieb und beratungsintensiver BtoB-Verkauf von Rohstoffen über Maschinenbau bis IT-Dienstleistungen.

99,6% der Teilnehmer empfehlen seine Seminare weiter. Als Vertriebstrainer, greift er auf solides „Verkaufs-Handwerkszeug“ zurück, das sich in der Praxis bewährt hat, Informationen um Strategien zu entwickeln, Argumente die Selbstsicherheit stärken, Tricks, Tools und Kniffe aus dem Erfahrungsschatz vieler Vertriebsprofis. Zwischenmenschlichen Aspekte des Verkaufs stehen im Mittelpunkt, denn Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht. Werden die Coaching-Inhalte untermauert mit aktuellen Erkenntnissen der Psychologie und Hirnforschung.

Business Coaching & Training Karlheinz Pflug Dipl. Wirtsch. Ing.

Hauptmann-Hoffmann-Str. 25

76891 Erlenbach

info@kh-pflug.de

06398-993117

http://www.kh-pflug.de

