Praktische Verpackungen für Obst und Gemüse in Hofladen und Direktverkauf

Regionale Produkte werden bei den Kunden immer beliebter, was besonders für den Bereich der Lebensmittel, und natürlich auch für Obst und Gemüse zutrifft. Darauf haben sich auch die regionalen Anbieter wie Bauernhöfe, Gemüse- und Obstbaubetriebe eingerichtet, und bieten ihre Produkte in eigenen Hofläden, Einzelhandelsgeschäften vor Ort, oder auch auf den Wochenmärkten im Umkreis an.

Für den Verkauf von Obst- und Gemüseprodukten sind entsprechende Verpackungen verschiedenster Varianten fast schon obligatorisch, auch wenn viele Kunden mittlerweile Mehrweglösungen für den regelmäßigen Einkauf nutzen. Dennoch werden z.B. für Beerenobst und Früchte Lösungen wie Beerenobstschalen benötigt, mit denen sich auch verschiedene Abpackungen und Gewichte vorverpacken lassen. Darüber hinaus sind aber auch Verpackungen und typische Serviceprodukte wie Knotenbeutel, Hemdchentragetaschen oder Papiertüten für die Kunden interessant, um das Obst und Gemüse frisch und sicher nach Hause transportieren zu können.

Auch wenn herkömmliche Kunststofftüten mit geringer Stärke für den Verkauf von Lebensmitteln noch nicht vom Einwegkunststoffverbot betroffen sind, geht der Trend immer mehr zu nachhaltigen Verpackungen aus Papier. So sind Obstspitztüten und Obstbodenbeutel eine praktikable und umweltfreundliche Alternative zu den oftmals noch genutzten Plastiktüten, auch wenn diese natürlich noch viel günstiger sind. Die Papierverpackungen bieten jedoch den zusätzlichen Vorteil, dass sie bereits in deutlich geringerer Stückzahl individuell mit Logos, Unternehmensdesigns oder Werbebotschaften bedruckt werden können.

Pack4Food24 ist ein Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH, einem Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen für den täglichen Bedarf an Serviceverpackungen und Einweglösungen in Gastronomie, Hotel, Imbiss und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

