Praxis für Physio- & Schmerztherapie in Bochum

Michael Sachs bietet Krankengymnastik, Lymphdrainagen, Wellness, TCM & vieles mehr.

Wer eine Praxis für Physio- und Schmerztherapie sucht, kann sich an den Experten Michael Sachs und sein kompetentes Team wenden. Herr Sachs hat vielfältige Ausbildungen und Fortbildungen absolviert, beispielsweise zum Physiotherapeuten, Schmerztherapeuten, Heilpraktiker und Tanzpädagogen. Dementsprechend breit gefächert ist auch das Behandlungsangebot seiner Praxis, zu dem etwa verschiedene Formen der Krankengymnastik gehören. Dabei liegt der Fokus auf der Stärkung der behandelten Muskulatur und der Anregung des Stoffwechsels. Abhängig von der Diagnose werden verschiedene gymnastische und/oder neuropathische Übungen durchgeführt.

Die manuelle Lymphdrainage ist eine Art sanfte Massage, die die reduzierte Pumpfunktion des Gefäßsystems unterstützen soll. In den meisten Fällen äußern sich entsprechende Beschwerden durch eine Schwellung der Arme und Beine.

Zu den angebotenen Massagen gehören des Weiteren die Hot-Stone-Massage, Lomi Lomi Nui und die Aroma-Massage. Bei letzterer werden verschiedene Aromen und Duftstoffe genutzt, um vielfältige wohltuende Wirkungen zu erzielen. Belebend und anregend wirken unter anderem Öle von Fichtennadeln, Latschenkiefern, Orangen und Zitronen. Antibiotisch wirken zum Beispiel Teebaum, Kamille, Zwiebel und Knoblauch. Lavendel, Melisse und Ylang-Ylang gelten wiederum als krampflösend. Hinzu kommen zahlreiche weitere Aromen mit verschiedenen Wirkungsweisen.

Die Traditionelle chinesische Medizin (Abkürzung: TCM) betrachtet den Menschen ganzheitlich und nutzt vielfältige Behandlungsarten, um das Gleichgewicht der Lebensenergie (Qi) wiederherzustellen. Dabei kommen Methoden wie Akupunktur, Akupressur, Qi-Gong, Arzneitherapie und Tuina-Massagen zum Einsatz.

Das freundliche Team der Praxis für Physio- und Schmerztherapie von Michael Sachs steht Patienten und Interessenten gerne zur Verfügung, um Fragen zu den verschiedenen Behandlungstechniken zu beantworten und Termine zu vereinbaren.

Michael Sachs wurde 1965 geboren und hat im Laufe seiner beruflichen Laufbahn eine Vielzahl an Aus- und Weiterbildungen erfolgreich absolviert. So ist der Fachmann nicht nur Physio- und Schmerztherapeut, sondern auch Tanzpädagoge und Heilpraktiker. Zudem hat er eine Thaimassageausbildung sowie eine Dornausbildung in der Thalamusschule Köln genossen sowie in Peking die Traditionelle chinesische Medizin studiert. Zu den bisherigen Tätigkeitsfeldern von Herrn Sachs gehören unter anderem Anstellungen als Physiotherapeut im St. Josef Krankenhaus und der Langeoog Kurverwaltung sowie als Mitarbeiter in der Massage-Praxis Köln.

