Preise vergleichen und sparen mit Produkthome.de

Jetzt geht sie wieder los, die fieberhafte Suche nach dem besten Produkten, natürlich zum besten Preis. Die Shops machen es uns nicht gerade leicht, manche ändern mehrmals täglich die Preise.

In der heutigen Zeit des Internets gibt es diverse Vergleichsanbieter wie idealo, billiger oder wie sie alle heißen. Jetzt gibt es ein neues Portal, das sich in vielen Punkten von den bekannten Portalen unterscheidet und sowohl innovativ als auch kundenfreundlich ist, das Portal nennt sich Produkthome.de

Das neue Vergleichsportal namens Produkthome.de ist deshalb so innovativ, weil es kein reiner Preisvergleich, sondern viel mehr ein Produktvergleich ist. Es geht also nicht einfach nur um den besten Preis, sondern das beste Angebot. Das Portal existiert erst seit diesem Jahr und stellt bereits andere Vergleichsportale in den Schatten. Mit einer Produktpalette von über 200.00 Produkten, welche täglich wächst, ist es eines der meist besuchten Portale im Internet. Warum kundenfreundlich? Weil das Portal über 10.000 verschiedene Produkttests eingebunden hat, damit kann man also nicht nur Preise vergleichen sondern sich auch über Qualität, sowie spezielle Vorzüge verschiedener Produkte informieren. Um dieses Ziel noch besser zu erreichen gibt es zu jedem Produkt ein entsprechendes Tutorial Video.

Wenn das Weihnachtsfest vor der Tür steht, versucht jeder beim Kaufen von Geschenken zu vergleichen und sparen. Man wird bereits zur jetzigen Jahreszeit mit Angeboten von Unternehmen zum Einkaufen gelockt, natürlich scheinbar immer mit dem besten Preis. Findet man z.B. ein Angebot für Kopfhörer in einer Zeitschrift, so möchte man natürlich den Preis und die Qualität mit anderen Kopfhörern vergleichen, um sicher sein zu können, dass man den günstigsten Preis für die besten Kopfhörer bezahlt. Da ein manuelles Suchen im Internet auf verschiedenen Webseiten, wo diverse Kopfhörer angeboten werden, zeitintensiv ist, gibt es die Möglichkeit, die Suche über ein Vergleichsportal zu beschleunigen.

Produkthome gibt Ihnen die Möglichkeit über 500.000 Produkte zu vergleichen und sparen. Stellt man nun mit Produkthome einen Vergleich über Kopfhörer auf, so wird einem als erstes ein Test der Top 5 Kopfhörer aufgezeigt. Dies geschieht in einer tabellarischen Form und zeigt den Preisvergleich Amazon von Kopfhörern auf. Es wird darauf verwiesen, dass man sich bei Amazon einer schnellen Lieferung sicher sein kann.

Produkthome hat die Hauptaufgabe, die Preise zu vergleichen und daher kann man anhand der Tabelle sehen, wie viel Prozent man gegenüber anderen Anbietern sparen kann. Alle Tabellen der Produkte werden alle 24 Stunden aktualisiert. Produkthome bezieht sich komplett auf die amazon.de Plattform, denn dort werden von den Kunden verifizierte Meinungen, welche vollkommen objektiv sind, geschrieben. Abschließend findet man zu den Kopfhörern am Ende des Artikels noch einen Vergleich der Top 15 Kopfhörer. Hier werden nochmal die Preisvorteile in Prozent angegeben und zu jedem Produkt die positiven Merkmale und Funktionen herauskristallisiert.

Produkthome bezieht sich auf reale Kundenrezensionen, die über eine Plattform abgeben werden, welche die Verkaufsplattform Nummer eins seit mehreren Jahren ist. Es wird auf qualitative Aussagen geachtet und anschließend verglichen. Die stetig wachsende Produktpalette ist ebenfalls positiv hervorzuheben. Bei anderen Vergleichsportalen muss man oft große in die Länge gezogene Texte lesen, bevor man einen wirklichen Eindruck von den Produkten und vor allem Informationen darüber bekommt, welches letztendlich das Beste ist.

Sobald man sich z.B. für passende Kopfhörer entschieden hat, kann man direkt über die Verlinkung zu der Amazon Seite des Kopfhörers gelangen. Mit Produkthome kann man nichts falsch machen, es ist komplett kostenfrei und gibt Ihnen eine detaillierte Übersicht Ihres gewünschten Produkts. So treffen Sie definitiv die richtige Entscheidung beim Vergleichen und sparen.

Produkthome.de ist eine digitale Verbraucherplattform bei dem die verschiedensten Produkte aus den Bereichen Auto, Baumarkt, Drogerie, Haushalt, Entertainment und Freizeit miteinander verglichen werden.

