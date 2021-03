Preisverleihung der ersten EPforFREE-Trophäe

MUT, MOTIVATION, MUSIK für 2021 – Die erste EPforFREE gewinnt die Singer-Songwritierin Selina Cifric.

EPforFREE wird von den InLine Audio Studios in einer der schwierigsten Zeiten der letzten Jahrzehnte als ein kleines und einfaches Hilfsprojekt ins Leben gerufen, dass für unsere bundesweite Musikkultur großartige und umfassende Unterstützung vergibt. Bei dem Crowdfunding-basiertem Pilotprojekt kann jeder mitmachen und profitieren. Selina Cifric bewies in der ersten Runde ihr Talent und Ambitionen und gewann die EP-Musikproduktion, an welcher derzeit gearbeitet wird.

Das Ziel des Crowdfundings ist es, einen Gewinner zu küren und diesem eine EP-Musikproduktions-Paket zu schenken. Dieses beinhaltet: Drei bis vier Aufnahmetage inklusive Übernachtung und Verpflegung, den künstlerischen Einfluss und Erfahrung der Musikproduzenten und Projektinitiatoren, sowie die komplette Nachbearbeitung der InLine Audio Studios und wird in Runde 2 ergänzt durch sinnvolle Leistungen der neugewonnenen Kooperationspartner.

Selina Cifric hatte sich für die Runde 1 beworben und direkt die Aufmerksamkeit auf sich und ihre Stimme gezogen. Die Musikerin aus Ettlingen bei Karlsruhe konzentriert sich als Einzelkämpferin umfassend auf ihre Musik. Bereits in frühen Jahren trainiert sie ihre Stimme, mit 13 Jahren begann sie ihre eigenen Lyrics zu schreiben und später brachte sie sich auch das Gitarrenspielen selbst bei. Die Leidenschaft zur Musik ist so groß, dass sie sich entschied alles auf eine Karte zu setzten und ihre Berufung für eine musikalische Karriere vollumfassend anzugehen. Sie brach ihr Studium kurz vor dem Abschluss ab, um mit einem Nebenjob ihren Gesangs- und Gitarrenunterricht zu finanzieren. Mit ihrem eigenen kleinen Studio im Keller, welches sie eigenhändig mit ihrem Vater aufgebaut hat, interpretiert sie wöchentlich mindestens einen Cover-Song und begeistert damit ihre Fans auf Social Media. Ihre eigenen Songs werden inzwischen selbst von Musiker-Kollegen gecovert als Hommage an ihre Musik.

Parallel zur coronakonformen Musikproduktion von Selina Cifric startete auch die 2. Runde EPforFREE. Gleichzeitig zum Crowdfunding-Start beginnt damit auch die 2. Bewerbungsphase für Musiker, Musikerinnen und Musikgruppen aus Deutschland, die sich für den Gewinn eines EP-Musikproduktions-Paketes über ihr Talent und Ambitionen qualifizieren können. In einer Vorauswahl bis 15. März 2021 werden die drei herausragendsten Bewerber ermittelt und am Ende des Fundings allen Unterstützern des Projekts in einem Voting vorgestellt. Diese entscheiden dann über den Gewinner.

Es kann allerdings nur einen Gewinner geben, wenn das Funding erfolgreich das Mindestziel von 2.500 Euro erreicht. Erreicht es sogar das zweite Ziel, wird es zwei Gewinner geben, die jeweils dasselbe Gesamtpaket im Wert von jeweils 7.000 Euro komplett kostenfrei erhalten.

“Wir wollen trotz Abstand Menschen für eine wichtige Sache zusammenbringen” so das Projektteam. Durch den Zusammenhalt von Kreativen und Musikern aus gesamt Deutschland, sowie durch Musik-Hörer und Kultur-Liebhaber sollen die klein gesteckten Ziele gemeinsam erreicht und etwas bewirkt werden! In solchen Zeiten braucht jeder etwas Zuversicht und positive Erfolge. Dabei ist es von großer Bedeutung, dass alle Unterstützer und Partner – die auch liebevoll als “MUTmacher” bezeichnet werden, auch als Multiplikatoren agieren und sowohl online wie auch im Alltag den Menschen aus ihrem Umkreis von dem Projekt berichten, um zu zeigen, dass mit kleinen aber vielen Unterstützungen schon einiges erreicht werden kann! Besonders die Gewinner der Runde werden dies als ein großes und besonderes Geschenk wahrnehmen.

Der Kern des Projektteams, Sabrina Kuhn und Benjamin Knoke, ist zugleich das Musikproduzenten-Team der InLine Audio Studios in Kappelrodeck bei Offenburg. Mit Kompetenz und Leidenschaft agieren diese hauptsächlich im Hintergrund und kümmern sich um alle Schritte einer Musikproduktion – von der Aufnahme über Mixing bis hin zum fertigen Pre-Master. Mit ihrer Tätigkeit bestärken diese sowohl die Produktion in ihrer künstlerischen Wertigkeit und gewährleisten die Soundqualität für diverse Musikdistributionen und abspielende Endgeräte. Durch den nahen und oft freundschaftlichen Kontakt mit Musikern und Musikerinnen kennen sie die Schwierigkeiten und Sorgen von Newcomern in der regionalen wie auch überregionalen Musikszene.

“Wir tun das was wir tun können” – so kam die Projektidee Anfang Dezember 2020 zustande und innerhalb von drei Wochen ging die Crowdfunding-Seite noch vor Weihnachten online. Trotz Misserfolg in der ersten Runde glaubt das Projektteam, seine Kooperationspartner und die bisherigen Unterstützer an den künftigen Erfolg der Projektreihe, welche sich nachhaltig in der deutschen Musikförderkultur etablieren soll.

Dabei erklärt das Projektteam abschließend: “Die Menschen müssen zusammenhalten und etwas tun! Gemeinsam etwas zu erreichen ist viel einfacher, bestärkt uns gegenseitig, kann uns in vielerlei Hinsicht gemeinsam aus der Krise retten und ermutigen die Lage selbst zu verändern. MUT, MOTIVATION und MUSIK für 2021!”

WEITERE INFORMATIONEN UNTER

Selina Cifric

www.selinas-music.de

Facebook: https://www.facebook.com/selina.cifric

Instagram: selina_cifric

You Tube: Selina Cifric

Spotify: Selina Cifric

EPforFREE

www.startnext.com/epforfree-runde-2

Instagram: epforfree_kulturfoerderung

#epforfree

InLine Audio Studios

www.ila-studios.de

Instagram: ila_studios_musikproduktion

