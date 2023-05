Premiere für interaktive Lernplattform „Rail Experience“

Captrain und Wegesrand präsentieren mit der „Rail Experience“ die Berufsausbildung der nächsten Generation

(Berlin/Mönchengladbach, 10. Mai 2023) Der Schienenlogistiker Captrain und der Mönchengladbacher Bildungsanbieter Wegesrand haben auf der transport logistik in München erstmals die interaktive Lernplattform “ Rail Experience“ der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Lösung verbindet verschiedene Konzepte der Wissensvermittlung und unterstützt dabei aktiv die Auszubildenden zum/zur Eisenbahner*in im Betriebsdienst. Dabei handelt es sich um ein auf Tablets ausgeliefertes Lern- und Arbeitsbuch mit Gamification-Elementen, die die Ausbildung von Eisenbahner*innen im Betriebsdienst unterstützend begleitet. Die sich am Ausbildungsplan orientierenden Lehrinhalte können in einer begehbaren 3D-Welt durch realitätsnahe Spielelemente unmittelbar in realitätsnahen Situationen verprobt werden. Auf diese Weise verschmelzt die Inhaltebereitstellung mit einer Echtzeitsimulation, welche durch konkrete Wissensabrufe ergänzt wird.

Rail Experience ist eine „Learning Experience Plattform“ und macht das Lernen unmittelbar zum immersiven Erlebnis. Wissen kann unmittelbar in realistischen Szenarien abgerufen werden. Sie hat das Ziel, angehende Eisenbahner*innen im Betriebsdienst durch eine mobile und spielerische Wissensvermittlung in den Selbstlernphasen zu unterstützen. In der Anwendung können sämtliche Lehrinhalte der Ausbildung hinterlegt und ortsunabhängig abgerufen werden.

„Da wir unsere Kund:innen auch in Zukunft mit innovativer und effizienter Logistik begeistern wollen, hat bei uns die Ausbildung einen besonderen Stellenwert“, sagt Henrik Würdemann, Geschäftsführer der Captrain Deutschland GmbH. „Mit der Nutzung dieser Produktneuheit heben wir uns von anderen Ausbildungsunternehmen ab und steigern unsere Attraktivität als Arbeitgeber“.

„Die Rail Experience verbindet auf einzigartige Weise Ausbildungsinhalte mit virtuellen Erlebnissen“ sagt Thorsten Unger, Geschäftsführer und Mitinitiator des Angebotes. „Wir kombinieren Elemente der Simulation mit der Bereitstellung von Lerninhalten und schaffen die Möglichkeit, Wissen direkt in konkreten Handlungssituationen anzuwenden.“

Das Angebot wurde generalistisch angelegt und auf andere Bahnunternehmen übertragen werden. Dazu hat Wegesrand ein Lizenzmodell entwickelt, welches es ermöglicht, nutzerabhängig die Plattform zu nutzen. Auf diese Weise können eigene Varianten auch bei anderen Bahngesellschaften problemlos abgebildet werden. Das interaktive Arbeitsbuch kann individuell auf die Bedürfnisse von Unternehmen angepasst werden kann – von den Inhalten bis zum Corporate Design.

Um die Inhalte möglichst generalistisch abzubilden ist Wegesrand eine Kooperation mit dem Bahn Fachverlag (Berlin) eingegangen. Deren Inhalte und Expertise stehen als Standardkomponenten in Form von Lehrmaterialien zur Verfügung.

www.railxp.de

Captrain Deutschland GmbH

Captrain ist ein führendes Unternehmen für Schienenlogistik in Europa. Ob internationale Traktion, der Betrieb von Werksbahnen oder individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Transportkonzepte: Captrain bietet innovative, effiziente und nachhaltige Lösungen auf der Schiene. Mit 1.284 Mitarbeitern, 237 Lokomotiven und 2.710 Güterwagen hat Captrain Deutschland im Jahr 2022 etwa 55 Millionen Tonnen Güter befördert und einen Umsatz von 303,9 Millionen Euro erzielt. Captrain Deutschland verfügt über 403 km eigene Eisenbahninfrastruktur und 7 Fachwerkstätten. www.captrain.de

Wegesrand GmbH & Co.KG

Wegesrand ist eines der führenden Unternehmen für interaktive digitale Wissensvermittlung. Mit interdisziplinären Teams aus dem unterschiedlichen Gewerken der digitalen Medienproduktionen entstehen vielfach ausgezeichnete Lösungen für die Trainingsentwicklung, Serious Games und Gamification. Einsatzgebiete liegen in der Aus- und Weiterbildung, in der Schulbildung sowie im öffentlichen Raum, etwa in Museen und im Ausstellungsbereich. www.wegesrand.net

Wegesrand engagiert sich in den Bereichen Bildung, Games und Film. Mit einem umfangreichen Expertennetzwerk erschließt das Unternehmen insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisierung Innovationspotentiale.

