Amsterdam – 1. Dezember 2022 – Erstklassige Klangqualität, angenehm zu tragen und kabellos: MMD, der führende Display-Spezialist und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, präsentiert das brandneue Premium-Gaming-Headset Philips TAG5106. Ausgestattet mit einem kabellosen Dualsystem, das sowohl 2,4 GHz als auch Bluetooth unterstützt, ist das elegante, preisgekrönte Headset Philips TAG5106 eine echte Zwei-in-Eins-Lösung für einen exzellenten Sound beim Gaming und Musikhören unterwegs.

Key Features:

– Präzise 50-mm-Treiber für mitreißenden, detaillierten Klang

– Abnehmbares, geräuschdämpfendes Mikrofon, um laut und deutlich gehört zu werden

– 2,4-GHz-/BT-Dual-Wireless- und 3,5-mm-Kabelverbindung für bequeme Kompatibilität mit mehreren Plattformen

– DTS Headphone:X 2.0 Surround-Sound der nächsten Generation für ein intensives Hörerlebnis

– Integrierte atmende LED-Beleuchtung für ein dynamischeres Spielerlebnis

– Ultralange Akkulaufzeit von bis zu 45 Stunden

– Preisgekröntes, ergonomisches Design für langanhaltenden Tragekomfort

„Die Gamer von heute sind auf der Suche nach Headsets, die halten, was sie versprechen – so, wie das Philips TAG5106. Mit seinem dualen kabellosen System, das sowohl 2,4 GHz als auch Bluetooth unterstützt, kombiniert es Flexibilität und Komfort mit einer Klangqualität, die es wirklich in sich hat“, sagt Ilkan Reyhanoglu, Produktmanager für IT-Zubehör bei MMD Monitors & Displays.

Spitzensound für Spitzen-Gaming

Wenn es um ein packendes Spielerlebnis geht, ist der Sound genauso wichtig wie die Grafik. Ausgestattet mit DTS Headphone:X 2.0, der 7.1-Kanal-Surround-Sound-Technologie der nächsten Generation, zeichnet sich das Headset Philips TAG5106 durch eine optimierte Basswiedergabe, Audioklarheit und detaillierte räumliche Klangbilder aus. Dadurch entsteht ein außergewöhnlich realistisches Gefühl, das den Gamer in den Mittelpunkt des Geschehens stellt und ihm ein nie dagewesenes Spielerlebnis ermöglicht. Und das Philips TAG5106 bietet noch mehr: Die von Akustikingenieuren speziell abgestimmten 50-mm-Treiber sorgen für eine opulente und gleichzeitig präzise Geräuschkulisse, anhand derer sich der Gamer mühelos orientieren und seinem Gegner gegenüber optimal positionieren kann. Für eine klare, einfache Kommunikation mit den Teammitgliedern verfügt das Headset über ein abnehmbares, unidirektionales Mikrofon mit Geräuschunterdrückung.

Das Headset Philips TAG5106 ist eine ideale Wahl für all jene, die mehr als nur Performance suchen. Neben der kabellosen 2,4-GHz-Technologie, die zuverlässigen, verlustfreien Gaming-Sound mit besonders niedriger Latenz auf PC, Mac und PlayStation liefert, bietet dieser Kopfhörer gleichzeitig Bluetooth-Konnektivität für mobile Geräte. Gamer können flexibel und bequem per Knopfdruck zwischen der kabellosen 2,4-GHz- und der Bluetooth-Verbindung wechseln. Die ultralange Akkulaufzeit von bis zu 45 Stunden ermöglicht stundenlangen Audiogenuss, ob beim Gaming oder beim Hören von Musik oder anderen Inhalten. Für angenehmen, langanhaltenden Tragekomfort sorgt dabei das elegante, preisgekrönte ergonomische Design des Philips TAG5106 mit seinem adaptiven Kopfbügel sowie Ohrpolstern aus Kunstleder und Memory-Schaumstoff.

Preis und Verfügbarkeit

Das Gaming-Headset Philips TAG5106 ist ab sofort für 99,90 EUR beziehungsweise 99,90 CHF (jeweils UVP) erhältlich.

Weitere Informationen zum Philips TAG5106 erhalten Sie hier.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

https://mmdmonitors.com/

