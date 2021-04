Premiummineralwasser in Bioqualität – Volvic kann aktuellen Urteilsspruch nicht nachvollziehen

Frankfurt, 29.04.2021 – Heute hat das Frankfurter Oberlandesgericht entschieden, dass Volvic sich in Zukunft nicht mehr als Premium-Mineralwasser in Bioqualität bezeichnen darf. Die Urteilsbegründung hierzu steht noch aus. Unabhängig von der ausstehenden Begründung können wir den Urteilsspruch grundsätzlich nicht nachvollziehen. Zum einen erfüllt Volvic alle Qualitätsstandards des Bio-Siegels des renommierten Instituts SGS Fresenius, die weit über die gesetzlichen Anforderungen an natürliches Mineralwasser hinausgehen. Zum anderen engagieren wir uns seit über 15 Jahren aktiv für den Schutz der Umwelt im Quellgebiet. So haben wir zum Beispiel zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Biodiversität im Quellgebiet zu schützen. So dürfen beispielsweise in Grün- und Parkanlagen keine Herbizide eingesetzt werden. Des Weiteren fördern wir eine umweltgerechte Agrarpolitik, zum Beispiel indem wir ökologische Landwirtschaft finanziell unterstützen. Und wir helfen das natürliche Ökosystem zu bewahren, indem wir unter anderem das Abwassersystem sicher machen oder die Bewohner bei der Entsorgung von Öltanks unterstützen. Außerdem wird das natürliche Mineralwasser von Volvic klimaneutral gewonnen und transportiert sowie ausschließlich in PET-Einwegpfandflaschen aus 100 Prozent recyceltem PET abgefüllt (ausgenommen Deckel und Etikett – daran arbeiten wir mit Hochdruck). Aus diesen Gründen und vor dem Hintergrund der für uns positiven Entscheidung in der ersten Instanz werden wir umgehend die Urteilsbegründung und daran anschließend die Möglichkeiten einer Revision vor dem Bundesgerichtshof prüfen.

Volvic ist ein natürliches Mineralwasser, das aus einem der größten Naturschutzgebiete Europas stammt. Seit 2006 setzt sich die Marke gemeinsam mit lokalen Akteuren wie beispielsweise NGOs im Rahmen der Arbeitsgruppe “CEPIV” vor Ort für den Schutz des Quelleneinzugsgebiets ein. Darüber hinaus ist Volvic seit 2020 klimaneutral zertifiziert, füllt das natürliche Mineralwasser ausschließlich in PET-Einwegpfandflaschen aus 100 Prozent recyceltem Plastik ab (ausgenommen Deckel und Etikett – daran arbeitet Volvic mit Hochdruck) und trägt seit dem 01.01.2020 mit jedem verkauften Liter Volvic naturelle dazu bei, Menschen in Not mit einem Liter sauberem Trinkwasser zu versorgen. Weiterführende Informationen finden Sie hier: volvic.de.

