Presseinformation: Weihnachtliche Höhepunkte im ALEXA

Wunschbaum-Charity und feierliche Aktionen im Dezember

Berlin, 2.12.21. Das ALEXA sorgt für festliche Stimmung und macht Weihnachtswünsche wahr: Bereits zum sechsten Mal führt das beliebte Shopping- und Freizeitcenter in Zusammenarbeit mit dem Ronald McDonald-Haus die Wunschbaum-Spendenaktion durch. An dem goldenen Weihnachtsbaum auf dem Metropolis Court hängen die 43 Wunschzettel von Kindern und Jugendlichen aus der Einrichtung. Bis zum 19. Dezember sind alle Besucherinnen und Besucher des ALEXA eingeladen, die kleinen Wünsche zu erfüllen. Dafür einfach einen Wunschzettel von dem Baum abnehmen, das passende Geschenk kaufen, liebevoll verpacken und an einem Adventswochenende zwischen 11-18 Uhr am Aktionsstand neben dem Weihnachtsbaum abgeben. Pünktlich zum Weihnachtsfest werden die Pakete an die Kinder übergeben.

„Gerne unterstützen wir das Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding mit unserer Wunschbaum-Aktion. Dank des großen Engagements unserer Besucher gelingt es, die Herzenswünsche der Kinder zu erfüllen“, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. „Wir freuen uns, mit der prächtigen Dekoration im ALEXA und unserem vielfältigen Unterhaltungs- und Serviceangebot vorweihnachtliche Stimmung zu verbreiten.“

Ein Komplett-Paket an Service und Unterhaltung

An den Adventswochenenden bietet das ALEXA ein volles Paket an Service und Unterhaltung. Die Kunden haben die Gelegenheit, alle Geschenke oder Gutscheine, die sie im ALEXA gekauft haben, von dem Einpack-Service auf dem Metropolis Court hübsch verpacken zu lassen. An den Nachmittagen verzaubern die Turmbläser mit weihnachtlicher Musik.

An den verkaufsoffenen Sonntagen dürfen sich die Besucher auf die Weihnachtsparade vom Skaramouche Stelzentheater freuen. Alle Aktionen sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Besonderes Highlight ist der ALEXA Online-Adventskalender mit 24 Überraschungen der ALEXA Shops. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen dazu unter: alexacentre.com/adventskalender

Aktuelle Informationen und Termine zum ALEXA Weihnachtsprogramm finden Sie unter: alexacentre.com/lifestyle/articles/weihnachten-im-alexa-berlin/

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie unter www.alexacentre.com oder bei Facebook www.facebook.com/ALEXAshoppingcenter

