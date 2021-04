Pressemeldung: Weltweite Begeisterung für Green Economy

Das zeigt der neue Report “Global Consumer Trends: Green Economy”

Dynata: Verbraucher blicken weltweit voller Optimismus auf das Thema Green Economy. Ihre Erwartung ist klar: Regierungen sollen die grüne Wirtschaft vorantreiben.

Dynata ist das weltweit größte Daten- und Umfrageunternehmen und verfügt über einen Datensatz von mehr als 62 Millionen Verbrauchern und Geschäftsleuten. Dynata hat im März 2021 über 11.000 Menschen aus 11 Ländern zum Thema Wirtschaft rund um grüne Energie und Nachhaltigkeit befragt. Der Bericht zeigt u.a., dass fast die Hälfte der Verbraucher weltweit glaubt, dass derjenige, der die Green Economy am erfolgreichsten voranbringt, auch die größte Bedeutung in der Welt haben wird.

Begeisterung für grünen Lebensstil und Optimismus der Verbraucher sind groß:

-Weltweit sind mehr als drei von vier Menschen der Meinung, dass grüne Energie die beste Energiequelle für unseren modernen Lebensstil ist.

-Verbraucher sind optimistisch, dass die Green Economy sowohl das Wirtschaftswachstum ankurbeln (62%) als auch mehr Arbeitsplätze schaffen wird (54%).

-In Deutschland glauben 72% der Befragten, dass grüne Energie die beste Energie für unser modernes Leben ist.

Auch die Erwartungen an die Regierungen sind hoch:

– Fast drei von vier Verbrauchern weltweit sind der Meinung, dass Regierungen grüne Energieprogramme priorisieren und Anreize für die Beteiligung der Bürger an der grünen Wirtschaft schaffen sollten.

– Politische Parteien und Kandidaten sollten diese Überzeugung berücksichtigen, denn 57 % der Verbraucher geben an, dass die Positionierung zur grünen Energiepolitik ihre Wahlentscheidung beeinflussen wird.

– In Deutschland denken 77 %, dass die Regierung aktiv werden muss, um den Klimawandel zu bekämpfen.

– 46% der Deutschen glauben, dass erneuerbare Energien mehr Jobs schaffen als abschaffen werden.

Die führenden Stimmen der grünen Energie & grünen Wirtschaft:

– Greta Thunberg, die 18-jährige schwedische Klimaaktivistin, wird von 29% der Befragten als die weltweit führende Stimme für grüne Energie und Klimapolitik genannt.

– Dahinter liegt Microsoft-Gründer Bill Gates (20 %) auf Platz zwei.

– Mit Blick auf die Politiker ist US-Präsident Joe Biden mit 14 % weltweit führend (Platz vier insgesamt).

Unsere Reihe “Global Consumer Trends” beleuchtet Trends, die das Verbraucherverhalten bestimmen und zeigt veränderte Einstellungen und Meinungen, die unsere Welt jeden Tag prägen”, sagte Gary S. Laben, CEO von Dynata. ” Green Economy, die über Branchen und Grenzen hinweg auf der ganzen Welt an Bedeutung gewinnt, ist einer dieser Trends und birgt ein enormes Versprechen für die Zukunft unseres Planeten, unserer Volkswirtschaften und unseres täglichen Lebens. Unsere Forschung zeigt, wie sie die Wirtschafts- und Lifestyle-Entscheidungen der Verbraucher tagtäglich beeinflusst und bietet Regierungen und Unternehmen eine Orientierungshilfe bei der Gestaltung der Politik, der Ermöglichung der Teilnahme und der Bereitstellung von Produkten und Botschaften rund um das Thema Green Economy.

Ein Blick auf die Ergebnisse zu Elektro-/Hybrid-/Kraftstoffsparenden Fahrzeugen:

– Fast drei von zehn Verbrauchern weltweit haben eines dieser Fahrzeuge als ihren Beitrag an der Green Economy gekauft.

– Wenn alle Faktoren gleich wären – Kosten, Effizienz, Verfügbarkeit von Kraftstoff/Batterie, Komfortmerkmale etc. – würden sich die Verbraucher mit dreifacher Wahrscheinlichkeit für ein Elektrofahrzeug (63%) gegenüber einem mit Benzin betriebenen Fahrzeug (21%) entscheiden.

– Bedenken über den Zugang zu Ladestationen (55% stimmen dem zu) und die Überzeugung, dass Reparaturen und die Wartung eines E-Fahrzeugs im Lauf der Zeit mehr kosten würden (34%), scheinen die Verbraucher von der Wahl eines Elektrofahrzeugs abzuhalten.

– In Deutschland sind es vor allem der Mangel an Ladestationen, die vom Kauf eines E-Autos abhalten. Das gaben 65 % der Befragten an.

“Der Klimawandel ist das größte Problem unserer Gegenwart und jetzt ist es an der Zeit, sich auf nachhaltige, zirkuläre und wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle zu konzentrieren, die dem Planeten, den Nationen, den Gemeinden und dem Einzelnen zugutekommen”, sagte Tom Bird, Präsident des Bureau of International Recycling. “Dieser Bericht zeigt auf, wie bereit die Menschen sind, umweltfreundlichere Entscheidungen zu treffen, und noch wichtiger, was sie dazu antreibt – oder davon abhält – diese zu treffen. Das Bureau of International Recycling weiß, wie wichtig Transparenz ist. Wir wollen die Arbeit der Recycler mit den Gemeinden, denen sie dienen, teilen und die positiven Auswirkungen des Recyclings auf den Klimawandel aufzeigen. Wir unterstützen die Unternehmen bei all ihren Bemühungen, die Öffentlichkeit aufzuklären, um grüne Entscheidungen leichter zu machen.”

Den gesamten Bericht: “Global Consumer Trends: The Green Economy” finden Sie unter: www.dynata.com/resources/dynata-global-trends-report

ERKLÄRUNG ZUR METHODIK: Dynatas Global Consumer Trends: The Green Economy Report befragte 11.239 Verbraucher in 11 Ländern – den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Deutschland, den Niederlanden, Italien, China, Japan und Australien – vom 1. bis 8. März 2021. Die Teilnehmer wurden über alle Forschungspanel-Assets von Dynata ausgewählt und die Stichproben wurden quotengesteuert, um die Bevölkerung nach Alter, Geschlecht und Region zu reflektieren. Angesichts dieser Stichprobengrößen beträgt die Fehlermarge (bei einem Konfidenzniveau von 95%) +/- 3% auf Länderebene, +/-1% auf Gesamtebene.

