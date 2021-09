Pressemitteilung Neue Notebooks von Thomson: bereit für Windows 11

Paris, September 2021. Thomson stellt vier neue Notebooks vor, die alle schon für Windows 11 vorbereitet sind – im Preis attraktiv, sehr leicht und schmal für ihre Bildschirmgröße. Besonders geeignet sind die neuen Rechner für Homeoffice, Schule und Freizeit.

Wenn das neue Betriebssystem von Microsoft auf dem Markt zur Verfügung steht, kann der Besitzer seinen PC umsonst mit der 11er Version aufrüsten. Und es gibt viel neues in dieser 11. Version: Android Apps und Spiele werden unterstützt, das Startmenu erscheint in der Mitte des Bildschirms, es beginnt mit Shortcuts zu den Programmen und integriert die Suchfunktion. Der Microsoft Store ist darüber hinaus neu und reichhaltiger gestaltet.

Die vier neuen Notebooks sind alle mit dem neuen Prozessor Intel Celeron N4020 ausgestattet, dessen Leistung für alle gängigen Tätigkeiten ausgelegt ist, wie Büroanwendungen, Videos (unterstützt den Codec H.265), Internet, usw. Außerdem sind die Notebooks sehr leicht und schmal im Vergleich zu den Bildschirmgrößen.

Tablet und PC

Der NEO 360x ist ein 13,3 Zoll Touchscreen Notebook, dessen Bildschirm sich um 360° verstellen lässt. Völlig umgeklappt verwandelt er sich in ein Tablet. Als Zelt gefaltet ist er ideal, um Videos zu schauen. Die Batterie hält bis zu 10 Stunden, der Bildschirm hat eine Full-HD Auflösung. Die Speicherkapazität beträgt 128 GB und kann mit einem extra SSD erweitert werden. WLAN, Bluetooth, 2 x USB, ein Micro-SD Slot und ein Mini-HDMI-Anschluss runden das Angebot ab.

14 bis 17 Zoll

Der Thomson NEO 14 ist ein klassisches Notebook, das nur 1,35 Kilo auf die Waage bringt und trotzdem ein angenehm großes HD-Bild vorweisen kann. Trotz des sehr schmalen Designs gibt es genügend Anschlussmöglichkeiten: 1 x USB 3.0 Stecker, 1 x USB 2.0, Mini HDMI und Micro-SD Slot.

Der NEO 15 ist mit 1,9 kg auch sehr leicht und kann mit einer sehr bequemen 15,6 Zoll Bildschirmgröße aufwarten. Die Speicherkapazität beträgt 256 GB in eMMC-Form.

Der NEO 17 hat den größten Bildschirm an Bord mit 17,3 Zoll. Das Gewicht hält sich aber in Grenzen mit nur 1,95 Kilo. Das SSD hat eine Speicherkapazität von 256 GB und es gibt jede Menge Anschlussmöglichkeiten mit 2 x USB 3.0, Micro-HDMI und Micro-SD Slot.

NEO 360X

Bildschirm: 13,3 Zoll Full-HD IPS & Touchscreen

Prozessor: Intel Celeron 4020 Gemini Lake 2,8 GHz

Arbeitsspeicher: 4 GB

Festplatte: 128 GB eMMC

Batterielaufzeit: bis zu 10 Stunden

Anschlüsse: 2 x USB 3.0, Mini HDMI, Micro-SD, Wi-Fi, Bluetooth

Gewicht: 1,1 kg

Unverbindliche Preisempfehlung: 329,99 Euro

NEO 14

Bildschirm: 14,1 Zoll HD

Prozessor: Intel Celeron 4020 Gemini Lake 2,8 GHz

Arbeitsspeicher: 4 GB

Festplatte: 128 GB eMMC

Batterielaufzeit: bis zu 6 Stunden

Anschlüsse: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Mini HDMI, Micro-SD, Wi-Fi, Bluetooth

Gewicht: 1,35 kg

Unverbindliche Preisempfehlung: 299,99 Euro

NEO 15

Bildschirm: 15,6 Zoll HD

Prozessor: Intel Celeron 4020 Gemini Lake 2,8 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB

Festplatte: 256 GB eMMC

Batterielaufzeit: bis zu 6 Stunden

Anschlüsse: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Mini HDMI, Micro-SD, Wi-Fi, Bluetooth

Gewicht: 1,93 kg

Unverbindliche Preisempfehlung: 349,99 Euro

NEO 17

Bildschirm: 17,3 Zoll HD+

Prozessor: Intel Celeron 4020 Gemini Lake 2,8 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB

Festplatte: 256 GB SSD

Batterielaufzeit: bis zu 6 Stunden

Anschlüsse: 2 x USB 3.0, Micro HDMI, Micro-SD, Wi-Fi, Bluetooth

Gewicht: 1,96 Kg

Unverbindliche Preisempfehlung: 429,99 Euro

