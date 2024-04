Pressemitteilung: Sportliche Tradition – GEZE spendet 4.000 Euro beim Ditzinger Lebenslauf

Leonberg, 29. April 2024 – Seit über zehn Jahren nehmen Mitarbeitende von GEZE am Ditzinger Lebenslauf teil. Die 26. Auflage der Spendenveranstaltung fand vom 19. bis 28. April 2024 statt. In diesem Jahr haben 112 Mitarbeitende des Leonberger Familienunternehmens wieder etliche Kilometer zurückgelegt, um Geld für den Kampf gegen Mukoviszidose zu sammeln. Die Teilnahme ist für GEZE in jedem Jahr Ehrensache, insgesamt sponsert das Unternehmen die Leistung seiner Mitarbeitenden mit 4.000 Euro.

Die Mitarbeitenden von GEZE sammelten beim diesjährigen Ditzinger Lebenslauf mehr als 2.000 Kilometer. Damit ist die Strecke der GEZE Mitarbeitenden um achtfaches länger als die Gesamtstrecke der deutschen Marathonläufer bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Paris. Für diese beeindruckende Leistung spendet das Familienunternehmen aus Leonberg und Spezialist für innovative Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik 4.000 Euro für den Kampf gegen Mukoviszidose. Damit ist GEZE nun schon seit vielen Jahren an dem Benefizlauf der Regionalgruppe Ludwigsburg-Heilbronn des baden-württembergischen Landesverbands des Mukoviszidose e.V. beteiligt. Auch der sportliche Aspekt ist für GEZE relevant. Deswegen sponsert das Unternehmen zum Beispiel auch im Juni die Staffel des Citylaufs Leonberg.

Überall gegen Mukoviszidose

Zum zweiten Mal nach 2023 fand der Ditzinger Lebenslauf dieses Jahr in einem Hybridformat statt. Nicht nur in Ditzingen, sondern weltweit konnten die Läuferinnen und Läufer an dem Spendenlauf teilnehmen. Es war ihnen selbst überlassen, wo sie ihre Kilometer für den Mukoviszidose e.V. zurücklegten. Dadurch kam eine stattliche Gesamtzahl von mehr als 2.000 Kilometern zusammen, die sich in eine Spendensumme von 4.000 Euro umrechnen.

Das Geld kommt den ca. 8.000 Menschen in Deutschland zugute, die gegen die unheilbare Krankheit Mukoviszidose kämpfen – und damit um ihr Überleben. Die Spenden, die seit 1999 jedes Jahr im Frühling beim Ditzinger Lebenslauf gesammelt werden, fließen vor allem in Forschungs- und Therapiemaßnahmen, mit denen die Chancen und die Lebenssituation der Patientinnen und Patienten verbessert werden sollen.

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis seit 160 Jahren herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.000 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

Firmenkontakt

GEZE GmbH

Jonathan Wurster

Gerokstr. 4

70188 Stuttgart

+49 151 14648048



http://www.geze.de

Pressekontakt

thepublic GmbH

Jonathan Wurster

Gerokstr. 4

70188 Stuttgart

+49 151 72001413



https://thepublicpr.com/

Bildquelle: GEZE GmbH