PrimSEO – SEO Agentur für Konstanz und Bodensee Region

Geballte Wirtschaftskraft in der Bodensee-Region: Deutschland, Schweiz, Österreich und Liechtenstein

KONSTANZ. Die Bodensee ist eine der wirtschaftlich dynamischsten Regionen Europas. In Rankings findet man die Bodenseeregion regelmäßig in der Spitzengruppe. SEO Experten sehen die Metropolen rund um das Schwäbische Meer als eine Region an, die immer mehr zusammenwächst. Länderübergreifende Sichtbarkeit in der Gesamtregion Bodensee ist oftmals die Aufgabenstellung. So will ein Dienstleister mit Sitz in Konstanz selbstverständlich auch in Friedrichshafen, Lindau, Bregenz, Kreuzlingen oder St-Gallen bei seiner Zielgruppe im Internet schnell gefunden werden. Nehmen wir einen Finanzberater, einen Architekten, ein Hotel oder ein Restaurant – bei den Anforderungen an die Suchmaschinenoptimierung verschwimmen die Ländergrenzen.

Mit Local SEO in Konstanz Top-Sichtbarkeit in organischen Suchergebnissen von Google

Local SEO beschreibt die Vorgehensweise von Suchmaschinenoptimierern, die die Internet Ziele ihrer Kunden in die Tat umsetzen. Dabei berücksichtigen die SEO Agenturen insbesondere die Verhaltensweisen der Internet Nutzer. Ein Großteil der Suchanfragen bei Google, Bing & Co. hat einen lokalen Bezug. User suchen also nach “Architekt Friedrichshafen” oder “Boot Chartern Konstanz” oder “Immobilienfinanzierung Kreuzlingen”. SEO Experten realisieren diesen Lokalbezug mit einer sehr Content basierten Vorgehensweise effizient und nachhaltig. In einem ersten Schritt werden die Suchbegriffe recherchiert, auf die sich die SEO Kampagne stützen wird. Dann machen sich Journalisten, die in den SEO Agenturen arbeiten, ein genaues Bild von der Zielgruppe:

– Wo informiert und kommuniziert die Zielgruppe?

– Welche Informationen sind relevant für die Zielgruppe?

– Wie sollte die Ansprache erfolgen – Stichwort Tonalität?

– Welche Kommunikationsinstrumente sollten zum Einsatz kommen?

Die Antworten auf diese Fragen entscheiden über den Erfolg einer SEO Strategie. Kommunikationsinstrumente sind in diesem Sinne Newsletter, Social-Media-Kanäle oder Videos. PrimSEO ist eine der wenigen Agenturen, die sich erfolgreich auf komplexe SEO Strategien spezialisiert hat.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

