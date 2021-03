pro optik mit starkem 2. Platz im großen Deutschland Test für “Exzellente Kundenberatung” bei Optikern

– Score von 84,9 im Ranking von FOCUS Money

– Hörgeräteakustiker als Beruf mit Top-Zukunftsaussicht identifiziert

(Wendlingen, März 2021) pro optik, die drittgrößte Optikerkette Deutschlands, hat seit Jahren eine treue Kundenbasis und wächst weiterhin dynamisch. Einer der Gründe, warum die Optikergruppe von ihren Kunden so geschätzt wird, ist das pro optik First Class Service Konzept. Dieses wurde gerade beim großen Deutschland Test von FOCUS Money mit einem starken 2. Platz in der Kategorie “Optiker stationär” ausgezeichnet. CEO Micha S. Siebenhandl: “Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Ranking die meisten Konkurrenten hinter uns lassen konnten. Denn Topservice ist ein elementares Element unserer Erfolgsstrategie: Die Kunden sollen sich bei uns immer perfekt bedient und wohlfühlen. Und mit großer Wahrscheinlichkeit macht ihnen der Einkauf sogar Spaß, denn pro optiker sind professionell, produktiv und auch immer gut gelaunt.” Für diesen Deutschland Test wurden 22.000 Unternehmen aus 150 Branchen getestet. Mithilfe eines zweistufigen Verfahrens wurde ermittelt, welche Firmen für besonders hohe Beratungsqualität stehen. Außerdem wählte die FOCUS Redaktion den Beruf Hörgeräteakustiker, zu dem pro optik in vielen seiner Fachgeschäfte ausbildet, zu einem der “44 Jobs mit Zukunft” (Ausgabe vom 20.2.2021). Das Unternehmen wird in den nächsten Jahren zahlreiche pro optik hörgerätezentren eröffnen und ist deshalb immer auf der Suche nach qualifiziertem Personal.

Der große Deutschland Test beruht auf einem zweistufigen Verfahren: Zunächst wurden sämtliche Texte, die zuvor definierte Suchbegriffe enthalten, aus dem Internet heruntergeladen und in einer Datenbank erfasst. Basis waren Zehntausende Onlinenachrichten und mehrere Millionen Social-Media-Quellen. Anschließend wurden die Daten mithilfe künstlicher Intelligenz mit Blick auf die genannten Marken, Themen und die Tonalität analysiert. Für die Studie wurden so zwischen Dezember 2019 und November 2020 gut 5 Millionen Nennungen zu rund 22.000 Unternehmen ausgewertet. Mit Platz 2 im Ranking und dem zweitbesten Score bei stationären Optikern erhält pro optik damit das offizielle Label “Exzellente Kundenberatung”.

Wachstum und beste Jobperspektiven für Optiker und Akustiker

Nicht nur aufgrund des Topservice befindet sich pro optik derzeit auf starkem Wachstumskurs. Der Beruf Optiker gehört dabei auf jeden Fall auch zu den zukunftssicheren Berufen, da die individuellen Anpassungsleistungen eines Optikers sich kaum von Robotern, Bots oder Apps ersetzen lassen. “Trotz fortschreitender Digitalisierung: Stationäre Optiker wird man in der Wirtschaft immer benötigen”, ist sich Siebenhandl sicher. Der Beruf Hörgeräteakustiker, den man derzeit in 66 pro optik Fachgeschäften ausüben kann, wurde sogar von FOCUS zu einem der 44 Jobs mit größten Zukunftsaussichten gewählt. Anja Fujan, Head of HR, ergänzt: “Wir werden in den nächsten Jahren zahlreiche pro optik hörzentren eröffnen, deshalb haben auch wir einen hohen Bedarf an Hörgeräteakustikern, auf allen Hierarchieebenen. Und wir bilden natürlich auch selbst an unserem pro optik campus aus!”

Weitere Informationen sind unter www.prooptik.de abrufbar.

Über pro optik:

pro optik ist mit rund 150 Fachgeschäften die drittgrößte Optikergruppe in Deutschland. Das Unternehmen hat im Jahr 2019 insgesamt 128 Mio. Euro Außenumsatz generiert. Das Unternehmen mit Sitz in Wendlingen am Neckar feiert in diesem Jahr seinen 33.Geburtstag und blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung und kontinuierliches Wachstum zurück. Ein wesentlicher Meilenstein der jüngeren Vergangenheit ist die Erweiterung des Produktspektrums um die Hörakustik. CEO des Unternehmens ist seit März 2020 Micha S. Siebenhandl. www.prooptik.de

Firmenkontakt

pro optik Augenoptik Fachgeschäft GmbH

Micha S. Siebenhandl

Ulmer Straße 1

73240 Wendlingen

+49 (0) 611 39539-22

c.wittemann@public-star.de

https://www.prooptik.de/

Pressekontakt

Deutscher Pressestern

Caroline Wittemann

Bierstadter Straße 9a

65189 Wiesbaden

+49 (0) 611 39539-22

c.wittemann@public-star.de

http://www.public-star.de

Bildquelle: Pro optik