pro sun by Franziska Knuppe: Traumhaft schöne Sonnenbrillen des deutschen Topmodels ab sofort exklusiv bei pro optik

– Kollektion mit 10 Modellen fasziniert mit modernen Farben, hochwertigen Materialien, besonderen Formen und einem Touch Extravaganz

– Brillen für 95 Euro in über 150 Stores bundesweit und im Onlineshop

– Für jede verkaufte Brille spendet pro optik 1 Euro an BILD hilft e. V. “Ein Herz für Kinder”

– Modelle verkörpern Glamour und Style der Fashion-Ikone

(Wendlingen, Mai 2021) Jetzt kann der Sommer kommen! Ab sofort gibt es den ganz besonderen Stil, die Natürlichkeit und den internationalen Glamour der deutschen Fashion-Ikone Franziska Knuppe für alle zum Tragen. Denn mit pro sun by Franziska Knuppe bringt Deutschlands drittgrößte Optikerkette, pro optik, 10 traumhaft schöne Sonnenbrillenmodelle in faszinierenden Farben auf den Markt, die jedem Look das gewisse Etwas verleihen. Doch mit den neuen Sonnenbrillen sieht man nicht nur klasse aus, man tut auch noch etwas Gutes. Denn unter dem Motto “Brillen mit Herz” spendet pro optik für jedes verkaufte Modell 1 Euro an “Ein Herz für Kinder” und unterstützt damit Kinder und Familien in Not. Franziska Knuppe: “Es war schon immer mein Traum, Sonnenbrillen zu gestalten – für unterschiedlichste Looks und ganz nach meinem Geschmack. Dass ich das nun gemeinsam mit pro optik tun konnte und meine eigene Kollektion herausbringen durfte, macht mich superglücklich. Ich hoffe, dass alle Mädels genauso viel Spaß wie ich dabei haben, diese tollen Brillen zu tragen.” Die Modelle sind ab 1. Juni 2021 für je 95 Euro in allen über 150 pro optik Fachgeschäften in Deutschland und im Onlineshop erhältlich.

Die einzigartige Kollektion umfasst 5 aufregende Vollrand-Acetat- und 4 Vollrand-Metall-Brillen in unterschiedlichen Farben und Formen – von geheimnisvoller Cat-Eye- bis klassischer Sunglasses-Form und von Nude und Horn bis Metallic und Black – sowie eine Randlosbrille. Ganz gleich ob für den relaxten Strandspaziergang, den Ausflug ins Grüne, die Gartenparty nach Corona oder den Business-Trip – mit den Sonnenbrillen von pro sun by Franziska Knuppe erstrahlt jede Frau einzigartig und wunderbar.

FK – so unverwechselbar wie du

Doch nicht nur die Form und Farbgebung lassen jedes einzelne Modell zum absoluten Hingucker und It-Piece werden, auch die dezenten FK-Initialen an den Bügeln sorgen für das gewisse Etwas, unterstreichen Style und Understatement der Modelle und sorgen für Wiedererkennungswert. Lukas Hahne, Head of Marketing von pro optik: “Franziska Knuppe ist keineswegs nur wegen ihrer natürlichen und fröhlichen Art und ihres nationalen Bekanntheitsgrades als Supermodel unser Brand Ambassador. Gemeinsam mit ihr verfolgen wir vielmehr eine bilaterale Marketingstrategie: Zum einen verkörpert Franzi perfekt pro optik 2.0, zum anderen ebnet die Kooperation mit ihr auch den idealen Weg, eine moderne, aufsehenerregende Sonnenbrillenkollektion zu gestalten.”

Fashion, die Spaß macht – und hilft

Darüber hinaus setzt man sich mit dem Kauf einer Brille dieser Serie auch für junge Menschen und Familien in herausfordernden Lebenssituationen ein – 1 Euro pro verkaufter Brille geht direkt als Spende an BILD hilft e. V. “Ein Herz für Kinder”. Damit werden u. a. Hilfsprojekte, wie beispielsweise die Finanzierung von behindertengerechten Fahrzeugen, die Unterstützung von Kinderkliniken und Kindergärten sowie die Soforthilfe für Kriegs- und Katastrophengebiete unterstützt.

Franziska Knuppe x pro optik

Die Kollektion ist das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit von Franziska Knuppe und pro optik. Mehrere Monate hat das Topmodel, das bereits für Designer wie Thierry Mugler oder Vivienne Westwood gelaufen ist, von Starfotografen wie Peter Lindbergh in Szene gesetzt wurde und seit vergangenem Jahr offizielle Markenbotschafterin von pro optik ist, mit Brillendesignern der Optikerkette an der einzigartigen Kollektion gearbeitet.

Die Sonnenbrillen sind für 95 Euro bei pro optik erhältlich – ab Juni in allen über 150 Stores und im Onlineshop unter www.shop.prooptik.de. Im Lieferumfang enthalten ist ein Mikrofaserreinigungstuch im stylishen FK-Look für die perfekte Pflege jeder Brille, beim Kauf im Fachgeschäft gibt es zusätzlich noch ein passendes pro optik Etui. Über den Storelocator unter www.prooptik.de kann man checken, wo sich ein Fachgeschäft in der Nähe befindet.

Über pro optik:

pro optik ist mit über 150 Fachgeschäften die drittgrößte Optikergruppe in Deutschland. Das Unternehmen hat im Jahr 2019 insgesamt 128 Mio. Euro Außenumsatz generiert. Das Unternehmen mit Sitz in Wendlingen am Neckar feierte 2020 seinen 33. Geburtstag und blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung und kontinuierliches Wachstum zurück. Ein wesentlicher Meilenstein der jüngeren Vergangenheit ist die Erweiterung des Produktspektrums um die Hörakustik. CEO des Unternehmens ist seit März 2020 Micha S. Siebenhandl. www.prooptik.de

Firmenkontakt

Pressekontakt

Bildquelle: pro optik/Ulrich Lindenthal-Lazhar