proadvise GmbH startet Partnerschaft mit Safran

Die proadvise GmbH, eines der führenden Beratungsunternehmen für Projektmanagementsysteme im DACH Raum, freut sich, seine Premium-Partnerschaft mit Safran Software Solutions bekannt zu geben und mit Safran Risk eine neue Generation der Risikoanalyse anbieten zu können.

Safran Risk – entwickelt für Vorausschauende ist die Softwarelösung die nächste Generation eines probabilistischen Analysewerkzeugs, das die Fähigkeit von Kosten- und Terminrisikomodellen in einer einzigen Plattform vereint.

Safran Risk zeichnet eine optisch ansprechende und benutzerfreundliche Oberfläche aus und wurde mit einer vollständig integrierten Planungsumgebung entwickelt. Die Software ermöglicht die nahtlose Interoperabilität mit Oracle® Primavera P6, Microsoft Project und Safran Project. Safran Risk kombiniert mühelos fortschrittliche Projektzeitplan- und Kostenrisikoanalysen und sorgt für eine stabile Analyseintegrität über den gesamten Lebenszyklus eines Projekts.

Risiken fordern die Projektplanung heraus und können für Unternehmen kostspielig werden, wenn Sie tatsächlich eintreten. Safran Risk setzt hier mit seiner umfassender Risikoanalyse bereits in der frühesten Phase der Projektplanung an und bietet Projektteams eine intuitive Systemumgebung, die jede Menge nützliche Funktionen zu bieten hat. Anwender können in Safran Risk unter anderem Kostenanalysen durchführen, vielzählige Risikomodelle berücksichtigen, zügig Änderungen zur Risikovermeidung vornehmen und somit fundierte Entscheidungen für den Weitergang Ihres Projekts treffen.

Verbessern Sie Projektgeschwindigkeit, Kosten und Gewinn durch:

– Echtzeitanalysen: sofortiges Feedback, nachdem das Risikomodell erstellt wird

– Terminplanvalidierung: der integrierte Schedule Check überwacht und validiert automatisch Ihre Zeitpläne

– Risikominimierung: Treffen Sie schnelle und fundierte Entscheidungen auf Grundlage von quantifizierten Auswirkungen auf Projektzeitplan und Kosten

– Datenaustausch: Import und Analyse von Projektplänen direkt in Safran Risk aus Systemen von Drittanbietern

– Integrierte Kosten- und Terminplanrisikoanalyse

Wir freuen uns, ab Januar 2023 als offizieller Premium Partner von Safran im DACH-Raum Safran Risk, zu vertreiben und unser Portfolio an Projektmanagementtools um ein weiteres mächtiges Tool zu erweitern. Gerne stehen wir Ihnen bei allen offenen Fragen rund um die Implementierung und den Betrieb von Safran Risk und Ihr Risikoprojektmanagement im Allgemeinen zur Seite.

Sie wollen mehr über die neue Art des Risikomanagements erfahren? Alle Informationen zu Safran Risk und seinen Funktionen unter https://www.proadvise.com/safran-risk.

Living your projects – seit 2002 ist strategisches Ziel der proadvise GmbH, ihres Kunden Projektmanagement- und IT-Services von höchter Qualität und Professionalität zu bieten. Das Unternehmen kombiniertlangjährige Erfahrungen, Fähigkeiten und Netzwerke in verschiedenen Branchen mit modernster Technologie – und liefert dabei innovatives und wirtschaftliches Projektmanagement.

Das Unternehmen unterstützt Projekte in den Bereichen Mobilität, Infrastruktur, Energie, Anlagenbau, Industrie und IT. Als zertifizierter Oracle-Partner und einer der führenden Anbieter für PM-Systeme in der DACH-Region begleitet die proadvise GmbH Vorhaben mit ganzheitlichem Ansatz.

Langjähriges Know-how und die Erfahrung der Mitarbeiter zeichnen das Unternehmen aus.

