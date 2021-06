Praxis: Trigger & Follow

Proaktives E-Mail-Marketing für digitale Events: Am 10. Juni findet im Rahmen der DiMarEx, der virtuellen Digitalen Marketing Messe, die Veranstaltung “Praxis: Trigger & Follow -Proaktives E-Mail-Marketing für digitale Events” statt. Das Event beginnt ab 16 Uhr und ist als Livestream auf der Webseite der DiMarEx verfügbar.

Bei der Planung von virtuellen Events ist es wichtig Besucher von Anfang bis Ende durch die Veranstaltung zu begleiten. So können selbst im virtuellen Raum Beziehungen zu Kunden geknüpft und gefestigt werden. Dies kann proaktiv durch Trigger-gesteuerte, automatisierte E-Mail-Folgen geschehen.

In der Veranstaltung zeigt Michel Sperlich, CEO vononlinedesign.eu anhand verschiedener Beispiele, wie mithilfe von professionellen E-Mail-Systemen Kunden gezielt abgeholt werden können. Vor dem Event kann dies das erste Save the Date mit Daten und Fakten zum Event sein. Während dem Event tagesaktuelle Programmankündigungen und Highlights. Nach dem Event, um Höhepunkte zusammenzufassen oder auf On-Demand-Inhalte (z. B. Aufzeichnungen und Downloads etc.) hinzuweisen.

Weiter Informationen zum Event oder der Digitalen Marketing Messe DiMarEx finden Sie im Internet unter https://dimarex.de/.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

