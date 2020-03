Produktinspektion: Mettler-Toledo stellt neue Metallsuchsysteme der GC Serie vor

26. März 2020 – Mettler-Toledo, einer der weltweiten marktführenden Anbieter von Produktinspektionstechnologie, stellt seine neuen Metallsuchsysteme auf Förderband der GC Serie vor.

Die Mettler-Toledo GC Serie adressiert die Inspektion verpackter und unverpackter Food- und Non-Food-Produkte auf metallische Fremdkörper an Critical Control Points (CCP) und punktet dabei mit Flexibilität, Modularität und Zukunftssicherheit. Die Systeme der GC Serie sind jederzeit gemäß der anwendungs- und kundenspezifischen Konformitäts- und Produktionsanforderungen variabel konfigurierbar und lassen sich dadurch mühelos an sich künftig ändernde Bedürfnisse anpassen.

Dank des modularen Systemaufbaus ist das Transportband der GC Serie mit einem beliebigen Tunnel-Metalldetektor von Mettler-Toledo Safeline kombinierbar. Bewährte Mettler-Toledo Safeline-Detektortechnologie und robuste Fertigungsqualität sorgen für äußerst zuverlässige Erkennungsempfindlichkeit, langfristige Stabilität und minimale Fehlausschleusungen.

Die modulare Bauweise ermöglicht bei Bedarf die Aufrüstung und Erweiterung von einem System mit Stopp-Alarm auf ein System mit vollumfänglicher Due-Diligence-Funktionalität gemäß strengsten Branchenvorschriften und Anforderungen des Einzelhandels. Das modulare Gerätekonzept vereinfacht des Weiteren eine eventuelle Neukonfiguration – etwa im Zuge eines Standortwechsels oder beim Austausch oder Hinzufügen von Komponenten – und macht hierbei keine Schweiß-, Bohr- oder Schneidarbeiten erforderlich.

Wichtige Sicherheitsmerkmale wie Abdeckungen und Lockout/Tagout (LOTO)-Vorrichtungen für elektrische und pneumatische Systeme schützen die Bediener und machen Wartungsmaßnahmen sicherer. Die offene Edelstahl-Rohrgestellkonstruktion bietet keine hygienegefährdenden Angriffsflächen für Kontaminationen und erleichtert die Reinigung sowie den schnellen Austausch und Ausbau von Bandgurten oder weiteren Modulen. Dank der lückenlosen Systemintegration erzielt die GC Serie eine bestmögliche mechanische und elektrische Integration sowie eine optimale Systemleistung zur Maximierung der Verfügbarkeit.

METTLER TOLEDO ist ein führender, weltweiter Hersteller von Präzisionsinstrumenten sowie Serviceanbieter. Das Unternehmen nimmt in zahlreichen Marktsegmenten eine führende Stellung ein und ist in vielen Bereichen weltweiter Marktführer. METTLER TOLEDO ist der größte Anbieter von Wägesystemen und Analyseinstrumenten für den Einsatz in Labors und der Inline-Messung in anspruchsvollen Produktionsprozessen der Industrie und des Lebensmittelhandels.

Die METTLER TOLEDO Division Produktinspektion zählt zu den führenden Anbietern im Bereich automatisierter Inspektionstechnologie. Die Division umfasst die Marken Safeline Metall- und Röntgeninspektion, Garvens und Hi Speed Kontrollwaagen sowie CI-Vision und PCE Track & Trace. Die Produktinspektionslösungen steigern die Prozesseffizienz der Produzenten und unterstützen sie bei der Einhaltung von Industriestandards und Regulierungen. METTLER TOLEDO Systeme sorgen für eine nachhaltig höhere Produktqualität und tragen so zum Schutz der Verbraucher sowie des Rufes des Herstellers und seiner Produkte und Marken bei.

