Professionelle Gebäudereinigung, Glasreinigung und

Haushaltsauflösung aus Mülheim an der Ruhr

Wenn es darum geht, private und gewerbliche Räume in perfektem Glanz erstrahlen zu lassen, dann ist die professionelle Gebäudereinigung das Mittel zum überzeugenden Zweck. Wenn Profis zu Werke gehen, dann kann sich das garantiert sehen lassen. Der Immobilien Service NRW nimmt sich genau dieser anspruchsvollen Herausforderung an und übernimmt für gewerbliche Räume, für Büros, für Empfangsbereiche oder für ganze Gebäude die professionelle Reinigung. Das Angebot des Unternehmens aus Mülheim gilt vor allem für die Region Essen, Duisburg und Oberhausen. Das Angebotsspektrum ist ausgesprochen breit ausgestaltet und dürfte in Sachen Gebäudereinigung keine Wünsche offenlassen.

Die Gebäudereinigung an sich umfasst viele Unterkategorien, die das Unternehmen aus Mülheim konsequent umsetzt. Neben der regelmäßigen klassischen Reinigung, etwa von Büros, ist die Glasreinigung ein wesentlicher Bestandteil des Angebots. Die Glasreinigung darf keinesfalls unterschätzt werden, denn jedem Besucher eines Unternehmens fallen die immer größer ausfallenden Glasfassaden mit eventuellen Verschmutzungen sofort auf. Gerade zu Beginn der Übernahme der Reinigungsarbeiten durch den Immobilien Service NRW oder bei Bezug von neuen Räumen lohnt sich die Grundreinigung, die natürlich auch wieder die Glasreinigung beinhalten kann.

Die Reinigungsarbeiten erstrecken sich nicht nur auf Büroräume in den Regionen Mülheim, Essen, Duisburg und Oberhausen, sondern auch auf Industriehallen, Treppenhäuser, auf Räume nach einer Renovierung oder auf die professionelle Reinigung in Krankenhäusern mit ihren besonders hohen Hygieneauflagen.

Ein besonderes Thema, das mit der Gebäudereinigung an sich selten direkt in Verbindung gebracht wird, ist die Haushaltsauflösung bzw. die Haushaltsentrümpelung. Eine Entrümpelung ist in den Regionen Mülheim, Essen, Duisburg und Oberhausen ein alltägliches Geschehen, das meist von eigens darauf spezialisierten Unternehmen erledigt wird. Der Immobilen Service NRW übernimmt diese Aufgabe und kann dabei garantieren, dass nicht nur die Entrümpelung an sich reibungslos funktioniert, sondern auch, dass nach einer Haushaltsauflösung eine Gruppe von Reinigungsexperten die betroffene Wohnung von allen hinterlassenen Spuren verschwinden, sodass die Wohnung problemlos übergeben werden kann. Entrümpelung und Haushaltsauflösung werden so konsequent problemlos abgewickelt.

Ein weiteres wichtiges Thema für die Regionen Mülheim, Essen, Duisburg und Oberhausen ist der Winterdienst. Ein Winterdienst ist hier zwar meist nicht durchgehend notwendig, er wird aber umso problematischer, wenn er plötzlich gebraucht wird. Der Immobilien Service NRW bietet daher einen Winterdienst an, der dann ungefragt seinen Dienst aufnimmt, wenn die Witterung es verlangt. Und das ist wichtig: Denn ohne funktionierenden Winterdienst drohen Ordnungsstrafen!

