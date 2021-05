Professionelle Leuchten Reinigung anstatt Komplett Tausch gegen LED’ s

Bevor Langzeitstudien erfolgt und ausgewertet wurden, ist eine dezente Lichtplanung oft noch bessere Wahl

LED Leuchten sind die Beleuchtung der Zukunft – sparsam,

effektiv, langlebig – zudem werden Investitionen in effektive

Beleuchtung vom Gesetzgeber subventioniert

Viele denken da schon mal daran, alles Alte rauszureißen und im

ganzen Betrieb diese neue Technik einzubauen.

Dieser Pressebericht möchte, die gesundheitlichen

Aspekte dieser Leuchten näher untersuchen, anhand Studien

namhafter Institute, wie des französischen Instituts für Gesundheit

und Medienforschung, aus deren Studien geht hervor, dass der hohe

Anteil an blauem Licht in den LED “s die Sehzelle auf Dauer schädigt.

Professor Herbert Plischke von der Hochschule für angewandte

Wissenschaften in München untersucht die Auswirkungen von

Licht auf den menschlichen Organismus.

Auch er kommt zu dem Schluss, dass der hohe Anteil an blauem

Licht mikroskopisch kleine Schäden, an der Netzhaut verursachen

kann.

Hierbei spielt die Farbtemperatur des Lichts, ab etwa 4000 Kelvin

eine Rolle, ebenso die Dauer der Einwirkung.

Da die meisten von uns schon eine Reihe gesundheitsgefährdenden

Stoffe ausgesetzt sind, CO2, Chemikalien, Pestizide, zivil Ozon

Intensive Sonnenstrahlen, Abgase und Rußpartikel und vieles

mehr, sollte eine zusätzliche Belastung durch schädliche Lichtstrahlen

nicht ganz unterschätzt werden.

Wer acht oder mehr Stunden am Tag im Büro sitzt, bestrahlt von

blauen LED Licht von oben – vom PC von vorn, darf sich über

Kopfschmerzen, Gereiztheit und Schlaflosigkeit nicht wundern.

Im Grunde ist es immer die Menge die das Gift ausmacht.

LED Strahler im Hof oder ein LED Fahrradlicht das einen nur

kurz streift, wird keinen Schaden auf der Netzhaut verursachen.

Auch eine LED Leuchte in einer Fabrikhalle in 8 Meter Höhe ist

relativ unbedenklich.

Für Büroraume aber gibt es Alternativen. Die Firma Rasterclean

reinigt und optimiert die Beleuchtung, befreit diese von Schmutz, Staub,

Pollen, Insekten und Bakterien. Tauscht alte oder defekte Komponenten

aus und erreicht somit nahezu die ursprüngliche Beleuchtungs-

stärke – mit dem Bruchteil der Kosten einer Neu-Instalation.

Somit ist die Rasterclean Leuchten Reinigung nachhaltig und der

Kunde riskiert keine gesundheitlichen Schäden oder Risiken.

Die neue LED Technik wird hier nicht verteufelt, dafür bietet sie

zu viele Vorteile.

Rasterclean bietet selbst die Umrüstung herkömmlicher Beleuchtung auf

moderne LED Technik an – allerdings in Fabriken, Lagerhallen sowie Außenbereichen,

wo entweder die Leuchten in größerer Höhe verbaut sind oder wo der Mensch nicht der

permanenten Bestrahlung mit blauem Licht ausgesetzt wird.

Bis der blaue Lichtanteil aus den LED s herausgefiltert wird, sollte man deshalb in

Verwaltungsbereichen auf den Einsatz dieser Leuchten verzichten.

Fazit: Rasterclean schafft besseres Licht auf nahezu störungslose

Weise – ein plus für jede Produktionsstätte.

Rasterclean bietet seit über 30 Jahren eine professionelle

Reinigung der Leuchten für Industrie und Verwaltung an,

und erhöht durch die Reinigung die Lichtqualität enorm.

Gutes Licht hilft, die Firmenziele zu erreichen.

Kontakt

Rasterclean

Gabriele Nachtigall

Maiglöckchenweg 10

85521 Riemerling

089-78749494

rastercl@aol.com

http://www.rasterclean.de

